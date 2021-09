Zhruba o hodinu později zaznamenali podobný případ policisté v ulici U Břízek v Jihlavě. Tam chytli osmnáctiletého muže, rovněž za volantem Škody. Ani on nebyl vlastníkem řidičského oprávnění, test pak měl pozitivní na marihuanu. „Policisté muže vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, což bezdůvodně odmítl,“ dodala mluvčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.