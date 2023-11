Hned dvakrát byli policisté na Vysočině v těchto dnech úspěšní při chytání dealerů drog na Jihlavsku. Dva chytili v Třešti a dalšího v Jihlavě. Jednoho z podezřelých mužů dopadli v bytě, dalšího na ulici a třetího, když jel v autě s nakoupeným pervitinem z Prahy.

Policisté chytili na Jihlavsku tři dealery drog. | Foto: Policie ČR

Dva dealery z Třeště dopadli policisté minulý týden ve spolupráci se speciální jednotkou z Dukovan. Devatenáctiletého mladíka zadrželi časně ráno v tamním bytě. „Jeho o tři roky staršího spolubydlícího dopadli krátce po tom v Jihlavě nedaleko vlakového nádraží,“ sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová. Oba zamířili rovnou do cel.

Při domovní prohlídce našli kriminalisté kolem třiceti gramů psychotropních látek. „Drogy budou podrobeny expertíze na odborném policejním pracovišti,“ doplnila mluvčí.

Starší z mužů prodával pervitin přímo v Třešti. Někdy drogou platil za odvoz nebo ji rozdával zdarma. Drogy měl prodávat od začátku roku v desítkách případů. „Pervitin si od něho kupoval také jeho spolubydlící, který od něho získal několik desítek gramů drogy. Část koupeného pervitinu pak také on dále v Třešti poskytoval dalším lidem. Oba jsou sami uživatelé drog,“ uvedla Kroutilová.

Jeden z mladíků pochází z Jihlavska a druhý z Jindřichohradecka. „Oba muži byli obviněni ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl vedoucí oddělení obecné kriminality Jakub Pivoňka.

Vezl drogy z Prahy

O den později ve středu 15. listopadu se jim podařilo dopadnout dalšího dealera na silnici u Jihlavy. Tentokrát jim vypomáhali kolegové z jihomoravské zásahovky. Třicetiletý muž se vracel z Prahy, kam se nechal předtím odvézt svým známým. „Spolujedoucího v automobilu policisté zadrželi a skončil v cele. Podezřelý muž vydal kolem třiceti gramů krystalické látky, kterou kriminalisté zajistili,“ informovala Kroutilová.

Muž měl jezdit opakovaně nakupovat drogy do Prahy. Ty pak vozil do Jihlavy a tam je prodával nebo předával dalším lidem. „Pervitin, který chtěl do Jihlavy přivézt minulý týden, už se ale díky zákroku kriminalistů k prodeji ve městě nedostane,“ dodala policejní mluvčí.

Všem třem podezřelým hrozí až pět let vězení.