Rozsudek není pravomocný. Vosyka vinu od začátku popírá. S rozsudkem nesouhlasí a na místě se proti němu odvolal. Případem se tak ještě bude muset zabývat Vrchní soud v Olomouci.

„Hlavními důkazy proti obžalovanému byly podle soudu zajištěné stopy DNA na místě činu a kamerové záznamy,“ uvedl pro Deník obhájce obžalovaného Rostislav Kovář z Třebíče.

Podle jeho verze ale mohly být některé důkazy úmyslně zmanipulovány tak, aby svědčily proti jeho klientovi.

„Pokud mluvíme o manipulaci, tak ne ze strany policie, ale někoho, kdo znal poměry v herně a chtěl to na mého klienta takzvaně hodit,“ míní Kovář.

Vosyka od začátku tvrdí, že v herně vůbec nebyl. Přesto policejní experti našli jeho genetické stopy na cigaretě a také jedné bankovce, kterou mohl mít v ruce pouze pachatel.

Státní zástupce Jiří Morava z Jihlavy je s průběhem i výsledkem soudu spokojen. V závěrečné řeči navrhoval pro Vosyku trest v rozmezí šestnácti až sedmnácti let. Soud navíc rozhodl o vině obžalovaného dle podané obžaloby.

Tři bodné rány

Čin se stal loni 4. června kolem páté hodiny ranní. Zavražděnou ženu našla její dcera, když se jí nemohla do herny dovolat a později ani dobouchat. Když se jim podařilo do herny konečně dostat, byla už dvaapadesátiletá bývalá taxikářka ze Žďáru Maia Ž., mrtvá.

„Vypadala, že spí, ale pak jsem si všimla bodné rány v hrudníku,“ popsala u soudu její dcera. Podle státního zástupce měla oběť v hrudníku tři bodné rány. Nůž zasáhl srdce a další životně důležité orgány.

Vosyku policie obvinila záhy. Přestože se nenašla vražedná zbraň, kterou si vrah vzal přímo v herně a s činem ho nespojovaly ani otisky prstů, měl podle kriminalistů velmi silný motiv – peníze. Vosyka přiznal, že měl dluhy z podnikání a hypotéky, ale podle něj je chtěl urovnat z prodeje rodinného domu. Vosyka chodil do herny pravidelně hrát. Přiznal, že tam byl dvakrát den před vraždou, potom už ne. Jenže při ohledání místa činu našli kriminalisté v popelníku u jednoho z automatů cigaretu a na ní DNA Vosyky. K dispozici měli i kamerový záznam, na němž je patrné, že v době činu z herny odcházel postavou jemu podobný muž. Přestože mu nebylo vidět do obličeje, podle znalců to byl Vosyka.