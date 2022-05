Šestici obviněných, z nichž dva jsou ve vazbě, hrozí za vydírání a podvody v krajním případě až dvanáct let vězení. „Pan Hladký využíval své pověsti z minulosti k zastrašování lidí. Podle mého názoru to ale byla jen jakási póza, která měla udělat dojem, s cílem získat od lidí co nejvíc peněz. Je pravda, že to fungovalo. Od té doby, co byl propuštěn z vězení za vraždu, nebyl souzen za to, že by někomu přímo fyzicky ublížil,“ řekl Deníku zdroj obeznámený s minulostí Hladkého, který si ale nepřál být vzhledem k rozsáhlosti a citlivosti aktuálního případu jmenován.

Gang údajných vyděračů z Vysočiny řádil. Vymyslel i fingované vraždy

Podle informací Deníku měla skupina fungovat v letech 2015 až do března roku 2021. Podle policie šlo o organizovanou skupinu působící na území republiky, ale především na Vysočině. Její chapadla zasahovala i do kraje Plzeňského, Středočeského a Prahy. Hlavním cílem bylo vydírat bohaté osoby, a to tak, že vymýšleli různé obchody, které se ale nikdy neuskutečnily. Libor Hladký měl mít roli člověka, který zjišťoval o potencionálních obětech podrobné informace, ty pak předával dalším lidem ve skupině.

Spolupracující obviněný

Podle informací Deníku ale vyšetřovatelé Hladkého nevedou jako hlavního organizátora podvodů a vydírání. Dokonce má jít o takzvaného spolupracujícího obviněného. Tentýž statut už měl Hladký v jiné vyděračské kauze, za níž byl odsouzen v Jihlavě. Obětí byla bývalá účetní lichváře Zdeňka Macka, který dostal šest let nepravomocně za jiné podvody a nyní se nachází ve vazební věznici v Brně. Hladký tehdy díky spolupráci s policií vyvázl s podmínkou. Macka poslal soud do vězení. Ten na to zareagoval útěkem do ciziny. Nakonec se sám vrátil, protože potřeboval lékařskou péči.

Před dvěma lety dostal Hladký trest obecně prospěšných prací za křivé svědectví v souvislosti s vydíráním soudců a státního zástupce z Vysočiny. Hladký obvinil Davida Š. z Havlíčkova Brodu, že to byl on, kdo si na katastru nemovitostí zjišťoval informace k soudcům. Přestože to nebyla pravda, David Š. čelil obvinění, kvůli němuž skončil ve vazbě. Nakonec byl viny pravomocně zproštěn.

Zpět k vyděračskému gangu. Jeho první obětí se v roce 2015 stal muž, kterého se snažil zatáhnout do obchodu s auty, cigaretami a zástavou nemovitostí. Nakonec z něj vytáhl přes devět milionů korun. Jednou z metod byla i nafingovaná vražda obchodního partnera. Tělo měl zakopat Hladký. Poškozený měl dokonce s vyděrači v hobbymarketu nakupovat nářadí a věci na odstranění mrtvoly.

Z údajné vraždy si gang dokonce pořídil i fiktivní videozáznamy. K nim pak přidal i údajné policejní záznamy ze sledování. Vše lidé z gangu nastražili tak, aby poškozený nabyl dojmu, že jsou jim policisté na stopě. Od poškozeného pak chtěli peníze na úplatky pro policisty, aby se případem nezabývali. Když dosáhli svého, řekli, že je vše vyřízeno.

Jenže po nějaké době téhož poškozeného vydírali tím, že na něj nastrčili údajného bratra zavražděného. Ten po něm chtěl další peníze, protože má informace, že je to on, kdo je do vraždy jeho údajného bratra namočený, a když nedostane peníze, tak vše udá.

Celkem má mít skupina na svědomí šest podobných případů vydírání. Podle obvinění si přišla na zhruba devětadvacet milionů korun. Kdo byl podle policie hlavou celého gangu? Čtěte v následujících dnech v Deníku Vysočina.