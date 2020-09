Zaměřil se na různé druhy parfémů. Pokaždé si několik lahviček strčil do kapsy a kolem kasy prošel bez povšimnutí. Odhalen byl letos v březnu, a to celkem třikrát. Krádežemi si přišel na více než pět tisíc korun.

Problém byl v tom, že ve dvou případech kradl v době nouzového stavu vyhlášeného po celém území republiky kvůli pandemii koronaviru. Pro Karšu to znamenalo i hrozbu přísnějšího trestu v rozmezí od dvou do osmi let.

„Všeho lituji, byl jsem na tom špatně a měl jsme hlad. Byl jsem na ulici a neměl peníze, proto jsem šel touto cestou,“ přiznal se Karša u soudu bez vytáček.

Jenže soudce Zdeňka Chalupu zajímalo, proč když měl hlad, chodil krást do drogérie a ne do potravin.

„Protože mne všude znají, a ani by mne do obchodu nepustili. Proto jsem musel jít do jiného krámu. Kolínské jsem pak prodal náhodným lidem,“ vysvětloval ochotně Karša. Jídlo si pak kupoval v různých bufetech a u okýnek s rychlým občerstvením.

Dva apůl roku vězení

Libora Karšu nakonec soud poslal do vězení na dva a půl roku a musí uhradit způsobenou škodu.

Podle soudu sice Karša kradl v době nouzového stavu, ale jeho jednání není zas tolik škodlivé, aby musel dostat exemplární trest, navíc projevil lítost a ke všemu se přiznal. Na druhou stranu mu přitěžovalo, že byl v minulosti už šestkrát soudně trestán.

„Všechny dosavadní tresty od podmínky až po obecně prospěšné práce, které obžalovaný dosud nevykonal, se minuly účinkem,“ konstatoval soudce Zdeněk Chalupa.

Karša i státní zástupce Miroslav Novák rozhodnutí soudu přijali a je pravomocné.