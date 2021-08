Kauzou se bude zabývat pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové 20. srpna. Incident se stal v noci z 25. na 26. prosince loňského roku. Byl tragickým vyústěním hádky dvou partnerův jednom z havlíčkobrodských bytů.

Devětačtyřicetiletá Markéta H. tehdy svého přítele napadla nejprve paličkou na maso. Nejméně pětkrát ho ostrými plastovými hroty paličky udeřila do hlavy. Muži se během útoku podařilo paličku zachytit a vytlačit ji běsnící ženě z ruky. Ona ale byla rozhodnutá, že se svého partnera zbaví za každou cenu a sáhla po kuchyňském noži s dvaceticentimetrovou čepelí a bodla ho do zad.

Když se k ní muž otočil čelem, tak mu se slovy, že ho zabije, zasadila další bodnou ránu do přední strany hrudníku. Přestože byl muž vážně zraněn, podařilo se mu vytrhnout ženě nůž z ruky, čímž si pravděpodobně zachránil život. Lékaři jej po operaci dostali do stabilizovaného stavu. Kromě podlitin v oblasti hlavy měl bodnořeznou ránu v zádech a klíční kosti, utrpěl pneumotorax, čímž se mu dostal vzduch do pohrudniční dutiny. Důsledkem byl kolaps jedné poloviny objemu levé plíce.

Podle informací Deníku měl na incidentu podíl i alkohol a vzájemná nevraživost obou partnerů. Příčinou měl být mimo jiné i spor o vánoční dárek. O co přesně šlo, není známo.

Pokusem o vraždu to ale tehdy neskončilo. V bytě poté vypukl požár, kvůli němuž muselo být evakuováno na třicet lidí a čtyři z nich skončili v nemocnici. Podle vyšetřování hasičů byl požár založen úmyslně. „Požár vypukl v prostorách toalet. Hořelo umakartové jádro, ale další podrobnosti zatím sdělovat nebudeme. Případ si převzali kriminalisté,“ uvedla před časem mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Podle šéfa kriminalistů z oddělení vražd na Vysočině Pavla Kubiše totiž nebylo jasné, kdo v bytě oheň založil, zda Markéta H., obviněná z pokusu o vraždu či napadený přítel. „V případě požáru by mohlo jí i o trestný čin obecného ohrožení, ale vzhledem k tomu, že nebylo úplně zřejmé, kdo měl na založení požáru podíl, jsme to předali územnímu odboru v Havlíčkově Brodě,“ uvedl Pavel Kubiš. Jak vyšetřování dopadlo, není zatím známo.