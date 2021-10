Při nehodě nedošlo ke zranění lidí které by potřebovalo zásah zdravotnické záchranné služby. Policisté u všech řidičů provedli dechové zkoušky.

"K nehodě čtyř aut došlo ve čtvrtek 7. října na silnici první třídy v Telč. Čtyřicetiletá řidička vozidla Škoda jela kolem sedmé hodiny večer ve směru na Krahulčí. Přejela do protisměru a narazila do projíždějícího vozidla Citroen. Následně se řidička vozidla Škoda srazila ještě s osobním automobilem Toyota a protijedoucím vozidlem Land Rover," popsala nehodu policejní mluvčí Stanislava Rázlová v pátek 8. října.

