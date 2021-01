Recidivista, který byl v minulosti opakovaně potrestán za majetkovou trestnou činnost, ukradl v obchodním domě v Jihlavě čokolády za necelý jeden tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

K incidentu došlo v úterý 5. ledna kolem čtvrté hodiny odpolední v Brtnické ulici. Jednačtyřicetiletý muž si zboží schoval do kapes bundy. Prostorem pokladen poté prošel, aniž by za zboží zaplatil. Muže zastavil pracovník ostrahy a na místo přivolal policisty. Odcizené zboží muž vydal. Policisté ho zadrželi a umístili do policejní cely.