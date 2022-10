Svědek Kamil Ch. vypovídal v úterý 4. října u jihlavského soudu. „Bral jsem to jako úkol, který mi dal můj velitel. Pokud bych ho nesplnil, obával jsem se následků, protože plukovník Sekan nám dával jasně najevo, že se o jeho rozkazech nediskutuje,“ uvedl u soudu muž.

Podle něj plukovník naprosto ztratil autoritu nejen v jeho očích, ale i u ostatních vojáků z Krajského vojenské velitelství v Jihlavě (KVV). „Ve chvíli, kdy zjistil, že udělal chybu, snažil se to svalit na své podřízené,“ poznamenal Kamil Ch. Ten dostal odměny v řádu několika tisíc korun. Z toho si musel dát vždy stranou tisíce korun. „Měl jsem je v šuplíku v práci a u toho papír, kam jsem si vedl evidenci výdajů, které jsem dostal na starost financovat,“ podotkl Kamil Ch.

Plukovník na Vysočině měl nutit vojáky, aby přispívali na černý fond

Peníze z takzvaného černého fondu utratil za občerstvení na výjezdním zasedání v Deštné, nákupu nealkoholického sektu a také za nákup pamětních mincí. „Vyzvedával jsem sto mincí. Část jsem platil z odměny, kterou jsem dostal,“ uvedl u soudu svědek. Velitelství si nechalo vyrobit pro oficiální účely čtyřiašedesát pamětních mincí. Dalších šestatřicet bylo mimo evidenci KVV, a ty si měli mezi sebou rozebrat sami zaměstnanci. „I já jsem jednu dostal, ale pro mě neměla žádnou cenu. Daroval jsem ji kolegovi, který tyto věci sbírá,“ poznamenal Kamil Ch.

Další svědkyní u jihlavského soudu byla Lenka B. „Pokud je mi známo, tak ty oficiální mince nejsou určeny pro zaměstnance, ale pouze jako upomínkové předměty pro lidi mimo velitelství,“ uvedla žena. Ta prohlásila, že i ona byla z chování plukovníka překvapená. „Nikdy v minulosti jsem nic podobného u jiných velitelů nezažila. Na různé oslavy či narozeniny jsme se vždy s kolegy skládali,“ uvedla a dodala, že netušila, v jakém rozměru Ladislav Sekan rozdávání odměn zneužíval.

Ponižování

Později si to uvědomil i Kamil Ch. „Došlo mi to, až když celou záležitost začala vyšetřovat vojenská policie. Tehdy jsem se dozvěděl, že těch, kdo dostávali odměny, a pak z nich museli dávat peníze na účely velitelství, bylo mnohem víc,“ řekl Kamil Ch.

Podle něj se v době působení plukovníka Ladislava Sekana i výrazně zhoršila atmosféra mezi pracovníky velitelství. „Problémy začaly během covidových opatření. Velitel se domníval, že lidi zneužívají takzvaný home office. Kritizoval i práci některých kolegů, kteří byli přede všemi ponižováni,“ uvedl Kamil Ch.

Problémy s plukovníkem měla i Lenka B. Nadřízenému například vadilo, že si do práce přivedla psa. „Vyčetl mi to, ale dopad to mělo i na kolegy, kteří kvůli tomu museli zlikvidovat i akvárium s rybičkami,“ poznamenala Lenka B. Lépe na tom nebyl ani voják, kterého velitel poslal k doktorovi kvůli jeho váze.

Ladislav Sekan na to reagoval tak, že nikdy nikoho neponižoval. „Proti takovým nařčením se důrazně ohrazuji. Vadilo mi, že si někteří práci doma pletli s dovolenou. Za celou svou kariéru jsem se nesetkal s takovou podlostí vůči mé osobě jako v Jihlavě,“ hájil se Sekan, který byl velení v Jihlavě dočasně zbaven. Za trestné činy útisk a zneužití pravomoci úřední osoby mu hrozí trest od jednoho do pěti let. Hlavní líčení bude pokračovat ve čtvrtek výslechem dalších svědků.