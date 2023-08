„Když můžeš š…t jinde, tak můžeš i doma,“ řval Jaroslav V. na svou bývalou manželku v jejich bytě v obci na Jihlavsku v červnu před třemi lety. Současně ji chytl za ruku a odtáhl ji do ložnice, kde ji povalil na postel a začal jí stahovat tepláky. Žena se bránila, jak mohla, ale vzhledem k fyzické převaze bývalého manžela jí to nebylo nic platné. Jaroslav V. nakonec ženu násilím vysvlékl. Když zjistila, že nemá šanci, přestala se bránit. Jaroslav V. si pak s odevzdanou ženou dělal, co chtěl až do vyvrcholení.