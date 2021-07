„Vzhledem k dluhům, které měl, nemohl svým závazkům dostát. Spáchal několikanásobný zločin podvodu, zpronevěry, úvěrového podvodu a přečinu neoprávněného padělání a pozměňování platebního prostředku,“ konstatoval jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda.

Lidé, kteří Biedermannovi peníze svěřili, se jejich vrácení či zhodnocení nikdy nedočkali. Kromě výhodného zhodnocení peněz si obžalovaný vymýšlel nejrůznější legendy. Jako finančnímu poradci mu například svěřovali peníze například do zástavy. Některé dokonce dokázal přesvědčit, aby si vzali úvěry a peníze mu dali.

„Peníze, které mu klienti poslali na jeho či jiné účty vybral a použil pro svou potřebu,“ uvedl Špelda.

Podle něj jde o klasický případ takzvaného Ponziho schématu. Internetová encyklopedie tak označuje podvodné investiční operace, kde investoři svěřují provozovateli fondu peníze za účelem jejich zúročení, avšak provozovatel tyto peníze dále neinvestuje, a namísto toho pouze vyplácí prostředky fondu jen některým investorům. A to většinou těm, kteří investovali dříve. Tento systém může omezeně fungovat, dokud přicházejí noví investoři a prostředky se dají vyplácet ostatním. Schéma bylo pojmenováno podle Charlese Ponziho. Na počátku 20. let minulého století se v Americe proslavil pyramidovými podvody.

Přiznal se

Jihlavský „Ponzi“ Biedermann se u soudu k činu doznal. Využil nového institutu, takzvaného prohlášení viny v plném rozsahu. To by mu mělo vynést mírnější trest. K otázkám, co ho k podvodům vedlo, a kde všechny peníze skončily, se soud v pondělí nedostal. Policistům Biedermann řekl, že by vše zvládl, kdyby se do toho nezačali montovat. Obžaloba je ale jiného názoru.

Poškození klienti i kriminalisté, se navíc v průběhu vyšetřování obávali, že by mohl Biedermann utéct do Thajska, kam často jezdil, a kde zřejmě utrácel peníze. To nechtěli riskovat. Místo vazby mu ale nakonec úřady zakázaly cestovat a sebraly mu cestovní pas, který nemá dodnes. I přesto se objevily informace, že Biedermann tento zákaz ignoroval a nejméně dvakrát odjel mimo republiku.

Po přečtení rozsáhlé obžaloby a prohlášení viny, bylo hlavní líčení odročeno na srpen. Do té doby by se měla vyřešit výše škody a mohl by padnout i rozsudek.