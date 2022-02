Ač má sama tato žena za sebou těžké životní trauma spojené s násilím ze strany jiného duchovního, na želivského kněze si velmi dobře pamatuje. „Když jsem si přečetla o knězi, který měl udělat to, co udělal, nemohla jsem uvěřit, že by mohlo jít o římskokatolického duchovního. Jenže z dalších informací na internetu jsem zjistila, že je to tak. Dokonce jsem zjistila, o koho konkrétně jde,“ svěřila se Deníku Panská.