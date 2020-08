Policie na Vysočině řešila v době nouzového stavu desítky krádeží. Objasnit se zatím podařilo jednotky případů.

Podle jihlavského státního zástupce Miroslava Nováka je sedmatřicetiletá Ivana Kubcová z Jihlavy recidivistka a profesionální zlodějka. V rejstříku trestů má dvanáct záznamů, většinou za majetkovou trestnou činnost. Odseděla si čtyři roky ve vězení, z něhož vyšla na konci roku 2017. Letos v 22. března kradla znovu. V domě v Jiráskově ulici kde bydlí, se vloupala do jednoho ze sklepů, odkud si odnesla elektrokolo za zhruba patnáct tisíc korun. Policie ji za krátkou dobu dopadla a obvinila ze zločinu krádeže se sazbou dva až osm let, protože to udělala v době nouzového stavu. Ten vláda vyhlásila 12. března a na území celé republiky trval necelé dva měsíce do 17. května.