Hlavní organizátor trestné činnosti, čtyřiatřicetiletý cizinec, je ve vazbě. Ostatní jsou stíháni na svobodě.

„Jednalo se o jeden z nejrozsáhlejších případů, které jsme našem kraji realizovali v rámci společného týmu Kobra, a to jak z hlediska počtu obviněných osob, tak z hlediska vzniklé škody a zajištěných výnosů z trestné činnosti,“ uvedl Miroslav Kovář z krajského odboru hospodářské kriminality. Celková škoda způsobená zločineckou skupinou dosáhla částky 69 milionů korun.

Sklady na Třebíčsku

Gang měl sklady mimo jiné také na Třebíčsku. Kriminalisté při zátahu na čtyřiceti místech v zemi narazili na více jak 2,2 tuny surového a částečně nařezaného tabáku, 17 profesionálních řezaček tabáku, 3,5 milionu korun v hotovosti na půlkilovou zlatou cihlu.

„Způsob trestné činnosti spočíval v pravidelném nezákonném dovozu tabákových listů ze Spolkové republiky Německo do České republiky, a to bez jakýchkoliv přepravních či jiných dokumentů. V České republice byly organizovanou skupinou vytvořeny minimálně čtyři nezákonné sklady tabákových listů, kde docházelo ke zpracování tabákových listů na tabák ke kouření. Tabák byl následně distribuován do provozoven účelově vytvořené krycí obchodní společnosti a na další místa v České republice,“ vysvětlil fungování zločinecké skupiny vyšetřovatel případu Tomáš Mecera.

V provozovnách obchodní společnosti pod hlavičkou oficiálního prodeje tabákových výrobků se podpultově prodával nezdaněný a neznačený tabák ke kouření stálým a ověřeným koncovým zákazníkům, většinou v kilogramovém balení.

Obchodní společnost byla cíleně založena jako krycí společnost pro prodej nezdaněného tabáku, kdy jednatelka společnosti byla takzvaným bílým koněm a společnost skrytě ovládal a řídil hlavní organizátor. Tímto způsobem bylo do České republiky podle kriminalistů dovezeno, zpracováno, distribuováno a prodáno nejméně 31 tun nezdaněného tabáku.