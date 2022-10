Máš na to: studenti v Jihlavě plnili kondiční testy, někteří mohou k policii

Rovněž dva celostátně hledaní lidé skončili v minulých dnech ve spárech zákona. Obou hledaných si hlídky všimla v městské památkové zóně, kde vykonávaly běžnou kontrolní činnost. „Po ověření totožnosti na operačním středisku, byla skutečnost, že se osoby nacházejí v pátrání potvrzena, a proto strážníci předali muže orgánům činným,“ doplnil Daněk.

Do třetice měla městská policie trable s opilou, agresivní ženou, která popíjela v jedné z jihlavských vináren. Česky moc neuměla, výzvě k zaplacení útraty však porozuměla. A moc se jí do toho nechtělo. „Následně, co strážníci vyprovodili ženu z vinárny, došlo k eskalaci násilí a k fyzickému napadení jednoho ze zasahujících strážníků. V návaznosti na vyhrocenou situaci byla uvedené ženě přiložena pouta a strážníci ji eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici k odeznění akutní intoxikace. Během převozu žena pokračovala v agresivním chování a snažila se demolovat interiér služebního automobilu,“ vylíčil Daněk.