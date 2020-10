Umělecké dílo sestává ze svou židlí, které jsou napevno spojeny se stolkem. Nyní je celá jedna židle vyvrácená hrubou silou a jelikož bude škoda zřejmě nad deset tisíc, bude vše řešit policie jako trestný čin. Majetkový odbor radnice nejprve požádá výrobce o ocenění opravy a pak podá trestní oznámení na neznámého pachatele.

Město musí nyní lavičku demontovat a odvézt do skladu, pak bude řešit opravu. „Je to naprosto nepochopitelný čin. Nejde jen o hmotnou škodu, ale o nenahraditelnou škodu na hodnotách, které má lavička symbolizovat,“ uvedla primátorka Karolína Koubová. Podle ní je smutné i to, že si vandal nedal pokoj ani v současné době ovlivněné koronavirem.

Jihlava si tímto činem připsala smutný primát. „Nemám zprávy, že by kromě krádeží skleněných částí některá z laviček v jiných městech byla poškozena podobným způsobem," řekla radní pro kulturu Silvie Čermáková a pokračovala: „Je to bohužel velmi smutná vizitka pro Jihlavu. Přesto akci hodnotím jako projev nepochopitelného vandalismu jednotlivce, který jen potvrzuje, že lavička Václava Havla do Jihlavy patří. Je to symbol tolerance, svobodného vyjádření a dialogu, evidentně je potřeba se právě tohle učit.“

Lavička, která měla být symbolem svobodného dialogu, byla odhalena letos 21. srpna. Ačkoliv jde o soukromou investici rodiny Pospíšilových z Jihlavy, na sociálních sítích vyvolalo slavnostní odhalení i cena dvě stě padesát tisíc ostrou diskuzi. Své komentáře psali příznivci lavičky i její odpůrci.