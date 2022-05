Podle lékaře se žena chovala podrážděně a neodpustila si vůči němu nadávky a urážky. „Přišla s tím, že měla být před dvěma dny na delší dobu spoutaná a že se u toho počůrala. Na jejích rukách jsem nenašel žádná poranění po poutech. Neměla otlaky ani oděrky či modřiny. Nezjistil jsem u ní nic, proč by měla být převezena na ošetření do nemocnice. Nelíbilo se jí to a byla podrážděná. Pamatuji si ji jako pacientku, která často simulovala,“ řekl u soudu Charvát.