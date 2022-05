Loupež v lékárně v Brtnici: pachatel vybojoval nižší trest i zrušení detence

/VIDEO/ Vlastimil Šimoníček z Havlíčkova Brodu nejprve uspěl s odvoláním proti rozsudku Okresního soudu v Jihlavě, který ho poslal za loupežné přepadení lékárny v Brtnici na dvanáct let do vězení. Nyní se mu podařilo zvrátit i to, že by měl po odpykání trestu putovat do detenčního ústavu, což je forma izolace, odkud je cesta zpět na svobodu problematická.

Záznam z kamery při loupeži v lékárně v Brtnici. | Video: zdroj Deníku

Na Vysočině tento trest soudy ukládají jen v krajním případě. Většinou jde o vrahy a nenapravitelné násilníky. Známý je v tomto směru případ Barbory Orlové, vražedkyně ze Žďáru nad Sázavou, která v roce 2014 na půdě střední školy ubodala šestnáctiletého studenta. Orlová se od té doby snaží z detenčního ústavu dostat, zatím marně. Šimoníček má na svědomí ozbrojené přepadení lékárny v Brtnici na Jihlavsku z loňského ledna. Deník Vysočina získal videozáznam, na němž je přepadení zaznamenáno. Trvalo jen pár desítek vteřin a Šimoníček si přišel pro peníze a léky. VIDEO: Minutové přepadení lékárny. Narkoman dostal dvanáct let a detenci Jihlavský soud ho za to loni v říjnu poslal na dvanáct let do vězení a na cestu mu přidal již zmíněnou detenci. Jenže krajský soud rozsudek zrušil. Místo dvanácti let dostal muž šestiletý trest šest a pro odvolací soud bylo i uložení detence příliš přísné. „Rozhodnutí o uložení zabezpečovací detence odvolací soud zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k novému projednání,“ uvedla už dříve mluvčí brněnského krajského soudu Klára Belkovová. Ohledně trestu je věc definitivně uzavřená. Psychiatrická léčba Obnovené hlavní líčení se konalo v pondělí 9. května a soud k tomu využil formu videokonference. Odvolacím soudem byl jihlavský soudce Zdeněk Chalupa instruován, že musí znovu vyslechnout soudního znalce z Kroměříže, který se měl k nápravě obviněného Šimoníčka znovu vyjádřit. „Znalec nevyloučil, že by ústavní léčba ještě mohla mít na obviněného nějaký pozitivní vliv. Navíc uložení detence je krajní varianta,“ uvedl jihlavský státní zástupce Jan Kadlec. Muž z Jihlavy, který ničil vysílače kvůli 5G sítím, nechce zůstat v léčebně Po tomto vyjádření znalce soudce Chalupa rozhodl, že Šimoníček musí po odpykání šestiletého trestu nastoupit ústavní psychiatrickou léčbu. Tu už v minulosti několikrát prodělal, ale neúspěšně. „Spíše se léčbě vyhýbal a utíkal z ní,“ podotkl Kadlec. Nenapravitelný jedinec Státní zástupce ještě zváží podání stížnosti. Podle něj totiž Šimoníček splňoval podmínky pro izolaci v detenčním ústavu. Podle znaleckého posudku jde o nenapravitelného jedince, kterému nepomůže ani léčení ze závislosti na drogách. Přepadení se odehrálo loni 28. ledna kolem půl jedenácté dopoledne v Široké ulici v Brtnici. Šimoníček na lékárnici ihned po vstupu do prodejny vytáhl pistoli. Chtěl peníze a léky. Z pootevřené kasy si sám vyndal necelých pět tisíc korun. Lékárnice mu pak ještě podala požadované krabičky s léky Rivotril a Tramal. Celé přepadení trvalo jednu minutu. Podle psychiatrického posudku je muž závislý na několika návykových látkách.

