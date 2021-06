„Těžko ho mohl chtít vrátit, když s autem odjel přes půl republiky. Majiteli vrácení nijak neusnadnil,“ glosoval chování Maďara jihlavský státní zástupce Miroslav Novák. Podle něj šlo o jasný případ krádeže.

Csercsa nakonec odešel od soudu s trestem na deset měsíců s podmínkou na jeden a půl roku. S mírným trestem vyvázl, přestože mu za zločin krádeže hrozil až osmiletý trest. Taxi totiž ukradl v době vyhlášeného nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru.

„Tato právní kvalifikace nakonec padla, protože už Nejvyšší soud řekl, že nelze ukládat přísné tresty za činy, které s pandemií přímo nesouvisí,“ podotkl Novák.

Prý zmatkoval

Rozsudek je pravomocný. Cizinec, který dokonce překvapil státního zástupce i soudce, když k soudu ze své vlasti přicestoval, se odvolání vzdal a trest přijal.

„Popravdě jsem moc nevěřil, že se dostaví. Asi své obhajobě hodně věřil,“ poznamenal Novák.

Csercsa se rozhodl ukrást auto taxislužby loni 1. prosince před devátou večer na čerpací stanici ve Znojemské ulici v Jihlavě, kde řidič taxislužby zastavil, aby natankoval. Překvapený taxikář už jen sledoval, jak mu zákazník ujíždí s jeho autem.

Obviněný cizinec se k činu přiznal a řekl, že se s taxikářem domluvil, že ho odveze do Budapešti. Při tankování údajně zazmatkoval, auto nastartoval a ujel. Dopaden byl ještě týž den v Praze. Konkrétně na čerpací stanici ve Štěrboholské ulici.

A co vlastně cizinec v České republice dělal? Podle informací Deníku se dohodl s přítelkyní, že ji odveze do Německa. Jenže při běžné silniční kontrole se dostali do problémů s policisty, kvůli autu. Přítelkyně cizince dokonce policistům začala nadávat. Když strážci zákona zjistili, že je opilá, odvezli ji na záchytku a auto jim z nějakého důvodu zabavili. Csercsa se tak potřeboval dostat zpátky do vlasti, proto si v Jihlavě objednal taxi. To, že nakonec auto ukradl a odjel s ním místo do Budapešti do Prahy, vysvětloval tím, že byl údajně zmatený.