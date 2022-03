Mladík obviněný z vraždy v Chotěboři, mohl už loni být ve vazbě. Proč tam nebyl?

Mladík z Chotěboře na Havlíčkobrodsku, kterého policie minulý týden obvinila z vraždy třiadvacetiletého muže z téhož města, mohl už loni v listopadu skončit ve vazbě. Teprve v sedmnácti se tehdy ocitl před soudem kvůli surovému napadení taxikáře z Havlíčkova Brodu. Kriminalisté ho obvinili z loupeže a několika dalších trestných činů. Po soudu chtěli, aby mladíka poslal do vazby, protože hrozilo, že by mohl trestnou činnost opakovat. Soud nakonec mladíka 8. listopadu propustil na svobodu. Byla to chyba. Letos 17. března, jen pět dní poté, co mu bylo osmnáct let podle kriminalistů zavraždil o pět let staršího kamaráda.

Na místě, kde bylo nalezeno tělo zavražděného mladíka z Chotěboře, vzniklo o víkendu pietní místo se svíčkami, květinami a fotografiemi. | Foto: Deník/Roman Martínek

„Stejného mladíka jsme v listopadu loňského roku vyšetřovali v jiném závažném případu, který se stal na Chotěbořsku. Jednalo se o přepadení řidiče taxislužby. Původně jsme tento případ kvalifikovali jako trestný čin loupeže s těžkou újmou na zdraví. I když byl v tomto případě podán soudu návrh na vazební stíhání tehdy ještě mladistvého pachatele, soud návrhu nevyhověl a mladík byl za tento čin stíhán na svobodě,“ řekl k případu šéf oddělení vražd na Vysočině Pavel Kubiš. Proč soud na mladíka vazbu neuvalil, odpověděla mluvčí Okresního soudu v Havlíčkově Brodě Jana Panská: „Soudce, který o vazebním návrhu rozhodoval, neshledal vůči mladíkovi důvody vazby.“ Přestěhování sochy v Přibyslavi mělo ochránit památku, zní z města Co se loni 6. listopadu stalo? Tehdy ještě sedmnáctiletý mladík se v noci na náměstí v Havlíčkově Brodě dohodl s taxikářem, že ho odveze do Chotěboře. Předem mu za cestu zaplatil a sedl si na zadní sedadlo za řidiče. „To mi přišlo divné a byla chyba, že se to stalo,“ vidí zpětně taxikář Michal Milichovský, který má za sebou třicetiletou praxi v oboru. Během cesty vytáhl mladík nůž a za obcí Rozsochatec řidiče zezadu napadl. Zasadil mu dvě bodné rány do krku a poté ho při souboji uvnitř auta pořezal na ruce. Taxikáři se nakonec s obtížemi, ale přece jen podařilo utéct. Maturitní jízda! Studenti v Brodě slavili až do rána, podpořili i Ukrajinu „Od začátku si myslím, že mne chtěl zabít. Během cesty neřekl ani slovo. Pak mi ukradl auto, ale následně ho podle mne úmyslně naboural, míní taxikář. Ten člověk měl podle mého názoru skončit v izolaci,“ je přesvědčený taxikář. Letos 17. března pak napadl v lese u Chotěboře kamaráda, kterého podle policie ubodal nejméně jedenácti ranami. Proč to udělal, není jasné. Podle informací Deníku měl být pod vlivem drog a údajně nevěděl, co dělá. Drogy měl v těle i v době, kdy napadl taxikáře. Před několika týdny policie napadení taxikáře přehodnotila jako pokus o vraždu. Za vraždu v Chotěboři mu pak hrozí trest od patnácti do dvaceti let nebo výjimečný trest. O víkendu tentýž soud, který v jeho případě rozhodoval o vazbě v listopadu, tentokrát už mladíka do vazby poslal. Na soud čeká v brněnské věznici. Až do napadení taxikáře byl bezúhonný.

