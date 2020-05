Podezřelá dvojice utekla a majitelka domu zavolala policii. Hlídka podezřelý pár našla. „Oba byli pod vlivem alkoholu, policisté jim naměřili hodnoty kolem dvou promile alkoholu. Muže i ženu zajistili a odvezli je na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Policisté přišli i na to, jak se nezvaná dvojice do domu dostala. „Muž se s obyvatelkou domu z minulosti znal a měl klíče. V její nepřítomnosti do domu přišel se ženou, která o tom, že v něm muž nebydlí, nevěděla,“ vysvětlila Kroutilová.

Pětatřicetiletému muži sdělili policisté podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody. Případ nyní řeší ve zkráceném přípravném řízení.