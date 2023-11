Pokaždé, když muž ženu v místě potkal, obnažil se a začal se uspokojovat. Takhle to chodilo bezmála dva roky. „Za tu dobu muž na svou oběť čekal nejméně v deseti případech. Pokaždé vytáhl penis a začal se onanovat,“ popsal chování muže jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Muž z Vysočiny měl v počítači dětskou a zvířecí pornografii. Dostal podmínku

Vojtěch C. z Jihlavy byl zaměstnaný v obchodě, kde doplňoval zboží do regálů. Ve volných chvílích se často měnil v sexuálního loudila. Žena dlouho jeho chování tolerovala. Jenže agresivita muže vyvrcholila loni 19. dubna půl hodiny před polednem. Bylo to v obvyklých místech na Borovince. Muž na ženu tehdy čekal. Byl rozhodnutý ji napadnout.

Vytáhl pistoli

„V ruce měl kožený pásek a v kapse maketu pistole. Maskován byl úpletem přes obličej a čepicí. Ženu začal tlačit z cesty do lesa. Žena začala křičet a snažila se násilníka odstrčit. Na to muž vyndal pistoli a mířil s ní na poškozenou,“ popsal útok Novák.

Duchem přítomná žena ale násilníkovi pistoli vytrhla z ruky. Zaskočený muž se své oběti omluvil, a slíbil jí, že když mu pistoli vrátí, tak ji nechá být. Žena se nad ním slitovala a maketu zbraně mu vrátila.

Muž z Vysočiny prodával svou manželku. Sexuální partnery jí sháněl sám

Vojtěch C. ale svůj slib nedodržel. „Ženu znovu chytil za ramena a snažil se ji odtlačit do lesa. Definitivně toho nechal, až když mu žena řekla, že je nemocná. To ho odradilo a z místa odešel,“ poznamenal žalobce Novák.

Dva a půl roku vězení

Ženě už ale po tomto zážitku došla trpělivost a vše oznámila policii. Vojtěcha C. policie dopadla a jihlavský okresní soud ho za výtržnictví a pokus o znásilnění odsoudil na dva a půl roku.

Vzhledem k polehčujícím okolnostem, zejména přiznání a projevené lítosti, mu soud trest podmíněně odložil na zkušební dobu čtyř let.

Kromě toho se ale muž musí léčit. Soud mu nařídil ústavní sexuologickou léčbu. Jenže to se Vojtěchu C. nelíbilo. S ústavní léčbou nesouhlasil, proto proti tomu podal odvolání. Kauzou se Krajský soud v Brně zabýval v úterý 14. listopadu. „Odvolání obžalovaného bylo odvolacím soudem zamítnuto jako nedůvodné,“ konstatovala mluvčí krajského soudu Klára Belkovová.

Zdroj: Město Jihlava