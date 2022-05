Třiačtyřicetiletý muž má na svědomí vedle majetkové také drogovou trestnou činnost. „Muž byl obviněn ze čtyř trestných činů, a to přečinů krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a dále přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ vyjmenoval Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Zadržená žena byla obviněná z přečinu porušování domovní svobody, jejich komplic pak čelí obvinění z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody.

Nejstarší z celé trojice je obviněný z pěti krádeží, ke kterým došlo od konce loňského roku. Konkrétně šlo v prvním případě o krádež několika stovek metrů kabelu, který následně opálil a získanou měď prodal. V prosinci při návštěvě známé vzal klíče od cizího bytu, kde pak pobýval. V březnu se dostal k peněžence s platební kartou. Tu využíval při bezkontaktních platbách, vybrat peníze z bankomatu se mu však nepodařilo.

Řádil i v obcích okolo Jihlavy. V Malém Beranově vzal měděné okapové svody, které také zpeněžil. „V dubnu vyrazil se svým komplicem do Luk nad Jihlavou, vloupali se do garáže a odcizili mimo jiné vozidlo. S autem odjeli do Bítovčic, kde vnikli ještě do domu a odcizili alkohol a nářadí. Věci si chtěli odvézt, odcizené vozidlo ale mělo závadu, a tak museli na cestě z lupu pokračovat do Jihlavy autobusem,“ popsala mluvčí. Kromě toho muž poskytl desítkám zájemců pervitin.

Jak policisté informují, starší z mužů byl v minulosti opakovaně soudně trestán, skončil i ve vězení. Tam se nyní může vrátit až na pět let. Odsouzená už byla dříve i žena, té hrozí dvouletý trest a na tři roky za mříže může jít jejich komplic. Všichni jsou stíhaní na svobodě.