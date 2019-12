Okresní soud v Pelhřimově poslal v pondělí 16. prosince dopoledne do vazby sedmačtyřicetiletého dělníka Romana Fouska obviněného z brutální vraždy servírky v Humpolci na Pelhřimovsku.

Podle informací Deníku obviněný muž s vazbou sám souhlasil, k činu ale opakovaně odmítl vypovídat. Motiv činu je tak stále nejasný. Podle vedoucího odboru obecné kriminality Pavla Kubiše se nabízelo několik verzí, proč k vraždě došlo. „Muž byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného surovým způsobem, spáchaného v úmyslu opatřit sám sobě majetkový prospěch a spáchaného opětovně,“ sdělil Kubeš v pondělí novinářům a dodal, že kvalifikace trestného činu se může ještě změnit.

Obviněný byl přitom před dvaceti lety odsouzen za pokus o vraždu a deset let strávil ve vězení. I tehdy zaútočil na ženu, kterou pobodal. „V minulosti byl celkem sedmkrát soudně trestán, kromě desetiletého trestu má ještě další odsezené dva roky, byly to tresty za majetkovou trestnou činnosti. Od roku 2012, kdy mu uběhla zkušební lhůta podmíněného odsouzení, konflikt se zákonem neměl,“ pokračoval vedoucí kriminalistů. Obviněnému nyní hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let, případně výjimečný trest.

Neviděli se poprvé

K vraždě pravděpodobně došlo v noci ze čtvrtka na pátek krátce před zavírací dobou a muž se s obsluhou znal. Policie se o činu dozvěděla v pátek kolem sedmé hodiny ranní, přímo v hospůdce Na Mlýnku v ulici Na Kasárnách pak našli tělo oblíbené servírky, osmapadesátileté Dany B. Policistům bylo od začátku jasné, že se jednalo o poměrně brutální vraždu a začali pracovat velmi intenzivně. „Nálada mezi obyvateli v Humpolci nebyla pozitivní a nechtěli jsme, aby se množily fámy, kdo to spáchal,“ vysvětlil Kubiš.

Milá a ochotná



Servírku si místní pamatují jako milou a ochotnou. „Byla to nejlepší servírka na Vysočině,“ řekl Deníku již v pátek majitel podniku Zdeněk Pikl. Pokaždé, když měla službu, bylo v hospůdce narváno. Lidé si podle místních dokonce psali zprávy, že má službu právě ona. „Jsem z toho totálně rozsypaný. Je to hrůza, strašný čin,“ dodal majitel. Vraždou je otřesen i starosta města Karel Kratochvíl.

Situaci policistům komplikoval fakt, že k místu mělo vztah spousta osob, od bývalých či stávajících štamgastů přes dělníky, kteří prováděli částečnou rekonstrukci restaurace až po osoby z nedaleké ubytovny pro cizince. Pozornost strážců zákona se ale již v pátek odpoledne upřela na sedmačtyřicetiletého muže. „Zjistili jsme, že osoba má poranění, které nám nedokázala jednoznačně vysvětlit a následně, že má u sebe i nějaké věci, které pocházejí z té restaurace,“ vylíčil Kubiš. „Byl předpoklad, že se jich pachatel zmocnil při spáchání té vraždy,“ dodal.

Obviněný Roman Fousek naposledy bydlel na Příbramsku. V Humpolci byl asi půl roku a bydlel v ubytovnách, nějaký čas i v ubytovně, která je součástí restaurace Na Mlýnku. S partou dalších dělníků jezdil po okolí s katrem na dřevo. V Humpolci byl naposledy ubytovaný v hotelu na Dolním náměstí. Podle tamní obsluhy byl spíše samotářský. V restauraci si dal každý večer několik piv, někdy večeři. Podle štamgastů se nikdy neprojevoval násilně. Kromě toho byl i vášnivý houbař a občas za houby v hospodě dostal pivo.

Muž je aktuálně ve vazební vesnici a podnik je stále zavřený. Kromě toho, že se před ním hromadí svíčky a květiny, v pondělí byli na místě i kriminalisté a sbírali další důležité stopy. Mají jich už desítky. „Jejich vyhodnocení je práce na několik týdnů nebo měsíců,“ podotkl Kubiš.