Před Krajským soudem v Brně pokračovalo v pondělí druhé hlavní líčení v případu vraždy mezi bezdomovci v Jihlavě z loňského léta.

Ilustrační snímek. Pouta | Foto: Deník / Karel Pech

Podle obžaloby má čin na svědomí jednatřicetiletý Tomáš Černohlávek. Deset až osmnáct let vězení mu hrozí za to, že 4. července kolem půl páté odpoledne u rybníku Stará plovárna umlátil klackem jiného bezdomovce, s nímž se dostal do konfliktu.