/VIDEO/ Škodu za téměř jeden milion korun napáchal pětatřicetiletý recidivista, který vykradl dvě prodejny v Jihlavě. Ve Žďáře nad Sázavou se vloupal do sídla firmy. Při krádežích se zajímal hlavně o trezory a peníze. Nepohrdl ale například i tabákovými výrobky. Muž skončil ve vazbě a hrozí mu pět let za mřížemi.

Vyjádření policejní mluvčí Jany Kroutilové | Video: poskytla PČR

V Jihlavě a Žďáře škodil pětatřicetiletý muž letos v dubnu a květnu. „Koncem dubna se pachatel v časných ranních hodinách vloupal do obchodu v Jihlavě, kde odcizil finanční hotovost. Přibližně o dva týdny později nebyl příliš úspěšný ve Žďáře nad Sázavou. Vloupal se do budovy firmy, odcizit se mu ale nic nepodařilo a utekl s nepořízenou,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová. Do Jihlavy se muž vrátil ještě v polovině května. „Vloupal se do obchodu, ze kterého si odnesl různé zboží, zejména tabákové výrobky a peníze,“ uvedla mluvčí.

Jihlavští kriminalisté zjistili, že se jedná o recidivistu z Ostravska, který mění místo svého aktuálního pobytu. Kradl také na Přerovsku. Kriminalistům z Jihlavy se ve spolupráci s kolegy z Ostravy podařilo muže najít. „O uplynulém víkendu ho našli kriminalisté v Ostravě. Ve večerních hodinách jel ve vozidle, které policisté zastavili a muže zadrželi. S pouty na rukou směřoval na jihlavské oddělení, kde byl umístěn do cely,“ doplnila Kroutilová.

Policejní komisař poté zahájil trestní stíhání zadrženého muže. „Ten čelí obvinění z krádeže, při které vznikla větší škoda, a z přečinu poškození cizí věci,“ řekl kriminalista Jakub Pivoňka. Jak dále dodal, obviněný muž byl kvůli majetkové trestné činnosti už ve vězení, ze kterého vyšel na konci loňského roku. „Krátce poté, co opustil brány věznice, se ale začal opět dopouštět trestné činnosti,“ dodal Pivoňka.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Muž skončil ve vazební věznici a policisté zjišťují, jestli nemá na svědomí ještě jiné krádeže. „Muži hrozí nyní trest odnětí svobody až na pět let,“ uzavřela policejní mluvčí Kroutilová.