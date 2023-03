Muž z Jihlavska znásilňoval svou šestiletou dceru. Dostal pětiletý trest

Ke znásilnění své malé dcery se šestačtyřicetiletý muž z Jihlavska přiznal. Krajský soud v Brně ho za čin poslal ve středu 8. března do vězení na pět let. Muž svou dceru, která ještě chodila do mateřské školy, znásilňoval zhruba rok. Obviněný je stíhaný vazebně. Kromě pětiletého trestu musí muž své dceři vyplatit odškodné 200 tisíc korun. Navíc musí podstoupit ambulantní psychiatrické léčení.

Ilustrační snímek. Pouta | Foto: Deník / Karel Pech

Rozsudek však není kvůli postoji žalobce pravomocný, přestože se obviněný práva na odvolání vzdal. „Vzhledem k doznání jsem navrhoval trest mezi pěti a půl a šesti lety. Případné odvolání ještě zvážím,“ informoval žalobce Jan Fichtner z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně. Podle znalců muž netrpí sexuální deviací. Motiv činu není úplně jasný. „Obviněný mluvil o tom, že to byla reakce na dlouhodobý stres v souvislosti s rodinnými a pracovními problémy,“ uvedl žalobce Fichtner. Rozsudek v kauze bitky o vrátnici ve Stříteži u Jihlavy padne za dva týdny Muž měl svou šestiletou dceru pohlavně zneužívat od roku 2020 do prosince 2021. Vše se dělo za zdmi společné domácnosti úplné rodiny. Muž dívku mimo jiné osahával na intimních místech. Vzhledem k tomu, že jde o dítě mladší patnácti let, zákon považuje toto chování za znásilnění. „Obžalovaný zneužil bezbrannosti oběti,“ podotkl Fichtner. Na případ měla úřady upozornit známá, která do rodiny docházela. Pravděpodobně se jí nezdálo normální chování muže při koupání dcery. Chování otce se podle znalců na dítěti nepodepsalo žádnou psychickou poruchou, a k otci má i nadále kladný vztah. Soud muže ponechal i nadále ve vazbě. Pokud se žalobce proti verdiktu odvolá, bude se kauzou ještě zabývat Vrchní soud v Olomouci. Hlavní líčení bylo veřejně přístupné. V soudní síni ho sledovali studenti.

