Osmapadesátiletý muž z Prahy je recidivista, který byl v minulosti již opakovaně odsouzen za různorodou trestnou činnost. Naposledy to bylo v lednu za násilný čin, kterého se dopustil v Jihlavě. „Odsouzen byl k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou na dva a půl roku a dále k trestu zákazu pobytu na území okresu až do druhé poloviny roku 2025. Jihlavu si ale muž zřejmě oblíbil a od konce ledna ho strážníci opakovaně nacházeli v lokalitě ulice Žižkova, kam se vracel. Policisté muže nakonec zadrželi a umístili ho do policejní cely,“ doplnila mluvčí.