Vyjádření k usmrcení srn v Čížově.

Případ se stal v pátek 24. února a upozornili na něj tamní chataři. Někteří z nich byli svědky události. „To, co udělali, je hnus. Do oplocenky měly vniknout tři srnky. Jedné se podařilo utéct a dvě tam zůstaly uvězněné. Proto přijel hajný s jeho synem, aby je vyhnali. Bohužel se jim to nepodařilo, tak vzali tyč, kterou na místě našli a tyto dvě srnky ubili k smrti. Po zásahu místních obyvatel oba utekli,“ popsal Deníku už dříve muž, který si vzhledem tomu, že se případem zabývá policie, nepřál zveřejnit jméno. Redakce totožnost svědka zná.

Případ řeší jihlavští kriminalisté a dozoruje jej Okresní státní zastupitelství v Jihlavě. „Zatím nebyl nikdo obviněn. Případ policie prověřuje pro trestné činy pytláctví, týrání zvířete a poškozování cizí věci,“ uvedl k případu okresní státní zástupce Kamil Špelda.

Myslivci u Čížova měli umlátit dvě srnky. Prý rána z milosti

Tím, kdo měl srnky usmrtit, je lesní hospodář z Bukové u Třeště Milan Beneš. Ten Deníku už dříve řekl, že se srnky zamotaly do pletiva a poranily se. „Nebyla jiná možnost, než jim jejich trápení ulehčit,“ vyjádřil se Beneš. Zvířata měl usmrtit dřevěným polenem, které na místě zůstalo po těžbě. "Pan Prokeš se vyjadřuje k něčemu, u čeho nebyl. Distancuje se od někoho, s kým nemá nic společného. Navíc jsem jeho vyjádření nečetl," reagoval v pondělí 27. března Beneš.

Policie mimo jiné čeká na odborné vyjádření od veterinářů. Zda bude někdo z něčeho obviněn, není zatím jasné.