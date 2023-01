Dva sedmnáctiletí a dva šestnáctiletí se surově pustili do jednadvacetiletého, nic netušícího kolemjdoucího. „Jeden z obviněných nejprve poškozeného doběhl, srazil na zem a začal se s ním prát. Do souboje se pak zapojili ostatní tři obvinění. Poškozeného, který ležel na zemi a nebyl schopen obrany, kopali do hlavy i trupu,“ popsala incident státní zástupkyně Milena Smetanová.

Napadaný mladík skončil v jihlavské nemocnici s oděrkami a modřinami na čele, nad pravým spánkem a za pravým uchem. Podle žalobkyně ale vzhledem k surovosti útoku, především po kopancích do hlavy, mohl dopadnout daleko hůř. Během rvačky vyndal jeden z obviněných poškozenému z kapsy peněženku, a z ní si vzal pět set korun. Peněženku pak pohodil na místě a všichni agresoři utekli. Incident se stal v březnu roku 2021.

O dva měsíce později 15. května pak ještě jeden z obviněných sám v centru Jihlavy napadl jiného člověka. Po předchozí hádce ho kopem do břicha srazil na zem. Dal mu několik ran pěstí do obličeje a hlavy. Napadeného museli ošetřit lékaři rychlé záchranné služby. „Všichni pachatelé byli obviněni z pokusu o ublížení na zdraví. Ten, který poškozenému vzal peníze, ještě z loupeže,“ uvedla Smetanová.

Všichni obvinění před soudem přiznali vinu. Tři z nich odešli s podmíněnými tresty. U jednoho, který byl znojemským soudem odsouzen k nepodmíněnému trestu, upustil soud od potrestání. Rozsudek je pravomocný u dvou obviněných. U dalších se ještě mohou odvolat příbuzní.

„Usoudili jsme, že nepodmíněný trest ze Znojma je dostačující,“ podotkl soudce Zdeněk Chalupa.

Ten se dlouhodobě specializuje na kriminalitu mladistvých. Podle něj řešil loni asi dvacet případů, což je sice o něco méně než v letech předchozích, ale všiml si nového trendu. „Objevuje se hodně loupeží. Asi je to dáno tím, že si mladiství neuvědomují, že když někomu něco seberou při rvačce, je to násilný trestný čin, za který hrozí mladistvému až pět let,“ podotkl soudce Chalupa. Nejčastěji pak mladiství kradou, fetují, tropí výtržnosti a utíkají z výchovných ústavů. To byl i případ jednoho z obviněných, kteří napadli mladíka v lesoparku.

Zřejmě nejzávažnější násilný čin spáchaný mladistvým na Vysočině z poslední doby se stal před dvěma lety. Mladík z Chotěboře přepadl při cestě z Havlíčkova Brodu do Chotěboře taxikáře a pokusil se ho zabít. Tentýž mladík o několik měsíců později zabil v Chotěboři svého kamaráda. Kriminalisté budou už brzy končit s vyšetřováním případu. Ještě v letošním roce by se jím pak měl zabývat soud v Pardubicích.