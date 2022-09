Další napadení: Pouličního násilí v Jihlavě přibývá, varuje státní zástupce

Rány do obličeje, kopance, krádeže. To vše přímo v ulicích Jihlavy. Policie i soudy stále častěji řeší incidenty, při nichž dochází ke rvačkám na veřejných prostranstvích. Násilné incidenty pak provází i loupežné choutky, za něž hrozí až deset let vězení. To potvrzuje jihlavský žalobce Ivo Novák. „Násilnosti v ulicích řešíme stále častěji. Je to spojeno i s tím, že se do krajského města stahují různé živly z okolních okresů, které tu především pod vlivem alkoholu tropí, aniž by si to mnohdy uvědomovaly, závažnou trestnou činnost,“ upozorňuje.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Tento týden například jihlavský soud poslal na dva a půl roku do vězení dvaatřicetiletého Mirka Miklóše, který letos v dubnu pod vlivem alkoholu v ulici Chlumova v Jihlavě napadl dva mladíky. „Obžalovaný po nich chtěl peníze. Když mu je odmítli dát, praštil jednoho z poškozených pěstí do obličeje a z ruky mu vytrhl mobilní telefon,“ popsal incident Novák. Jenže v tu chvíli se ze zdánlivě nevinné strkanice stal zločin a soud mohl Miklóše poslat do vězení na hodně dlouhou dobu. „Byl jsem naštvaný, protože mne pomlouvali v práci. O peníze jsem jim neříkal,“ hájil se obžalovaný. Zloděj se superovladačem z Ruska otevřel každé auto, divila se i policie Před soudem ale nakonec přiznal vinu, a díky tomu nakonec vyvázl s mírnějším trestem. „Pokud by čin popíral a nepřiznal se, požadoval bych trest kolem čtyř let,“ poznamenal Novák. Miklóš nakonec dostal výchovných dva a půl roku do věznice s ostrahou. Rozsudek je pravomocný, přestože obhajoba požadovala podmínku. Vzhledem k trestní minulosti to ale soud nemohl akceptovat. Hromadná bitka Aktuálně pak Krajský soud v Brně potvrdil čtyři roky nepodmíněně pro Lukáše Morkuse z Jihlavy za hromadnou bitku na jihlavském autobusovém nádraží z loňského léta. Další dva násilníci dostali podmínky. Incident se odehrál 11. srpna kolem druhé hodiny ranní na schodech v Jiráskově ulici v Jihlavě. Trojice obžalovaných se tehdy potkala s jinou trojicí podobně starých mladíků. Nutno podotknout, že všichni byli v té době opilí. „Něco si řekli a už to lítalo,“ poznamenal žalobce Novák. Muž z Jihlavska znásilnil bývalou ženu, pak ji škrtil. Dostal sedm let O tom, že nezůstalo jen u nadávek, svědčí i četná a bolestivá zranění napadených. Trojice obžalovaných neváhala kromě ran pěstí do poškozených také kopat, a to i ve chvíli, kdy leželi na zemi. Surový útok nakonec skončil různými zraněními - zlomeným nosem, otřesem mozku, zhmožděním obličeje, zlomeninou čelisti či zhmožděninami na hrudníku. Novák dále doplnil, že během bitky došlo i ke krádeži: „Jednomu z poškozených ukradli kšiltovku za osm set korun a druhému dárkové tašky s alkoholem nezjištěné hodnoty.“ Trojici tedy kromě výtržnictví obvinili i z loupeže, za což jim hrozil až desetiletý trest vězení.

