Trojice útočníků fyzicky napadla muže před vstupem do areálu zámku v Brtnici na Jihlavsku. Muže útočníci zranili, policie potřebuje znát jejich totožnost a prosí veřejnost o pomoc.

Policie hledá tři útočníky, kteří napadli muže před brtnickým zámkem.

K napadení došlo před vchodem do areálu zámku v Brtnici v neděli 4. června. „Krátce před druhou hodinou v noci v ulici Zámek, před vchodem do areálu zámku, došlo ke slovní rozepři mezi muži, která vyústila ve fyzické napadení poškozeného. Trojice mužů napadeného několikrát udeřila a v útoku pokračovala i poté, co upadl na zem,“ popsala případ policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Po útoku skončil napadený muž se zraněním v nemocnici. Policie nyní trojici útočníků hledá. „První z nich byl vysoký kolem 180 centimetrů, silnější postavy, vlasy na krátko střižené s delším plnovousem. Oblečen byl v tmavé mikině a černých kraťasech. Druzí dva muži byli štíhlejší postavy, vysocí také kolem 180 centimetrů, přičemž jeden z nich měl také na krátko střižené vlasy a husté vousy, oblečen byl v červené mikině a riflových kalhotách,“ popsala pachatele Lébrová.

Policie žádá veřejnost o pomoc při hledání těchto tří mužů a obrací se i na případné svědky. „Prosíme občany, kteří byli svědky napadení muže a mohli by poskytnout jakékoliv informace vedoucí k trojici útočníků, aby se přihlásili na tísňové lince 158,“ dodala policejní mluvčí.