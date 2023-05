Šedesát stehů v obličeji, agresor v Sedlejově ve vzteku udeřil dívku půllitrem

Čtyřicet stehů na vnější části obličeje a dvacet na vnitřní. To je důsledek surového útoku půllitrem na hlavu pětadvacetileté dívky ze Sedlejova na Jihlavsku. Na svědomí ho má sedmačtyřicetiletý Oldřich Jurka z téže obce. Za pokus o těžkou újmu na zdraví mu u soudu hrozil trest od tří do deseti let.

Soud v Jihlavě řešil napadení, ke kterému došlo v Sedlejově. Snímek je ilustrační. | Foto: Denik.cz

„Obžalovaný se k činu doznal. Uvedl, že poškozenou silnostěnným půllitrem udeřil ve vzteku,“ popsal postoj obžalovaného jihlavský žalobce Ivo Novák. Incident se stal loni 15. října kolem páté hodiny odpoledne na zahradě domu v Sedlejově. Brutální ráně půllitrem předcházela hádka mezi poškozenou a obžalovaným Jurkou. Ten ženu zamkl v pokoji, který obývala se svým partnerem. Pokoj jim v domě pronajal Jurka. Jenže žena vylezla ven oknem, načež ji obviněný potkal na zahradě a ve vzteku ji udeřil skleněným půllitrem, který měl zrovna v ruce, a to do levé části obličeje. Krimi zprávy čtěte ZDE. „Po této ráně poškozená upadla na zem a začala krvácet. Obžalovaný jí měl dle svých slov donést ručník a křeslo a zavolal záchrannou službu,“ popsal útok Novák. Žena uvedla, že poté, co se dostala oknem ven, narazila na zahradě na obviněného. Ten ji chytil oběma rukama a naléhal na ni, aby zůstala doma. Jakmile se mu vyškubla, dostala ránu půllitrem do obličeje. Zvrat v jihlavské kauze zabitého kojence. Otec půjde do vězení na tři roky Napadená žena skončila v nemocnici s vícero tržnými a řeznými ranami v obličeji a krevní podlitinou v oku. Nechybělo totiž mnoho, a dívka mohla přijít o oko. „K mnohem horším následkům na zdraví, ba dokonce životě nedošlo jen shodou náhod. Poškozená mohla utrpět například poranění mozku, očí, komplikované tříštivé zlomeniny v obličeji a vážnější poranění krční páteře a míchy,“ upozornil žalobce Novák. VIDEO: Pervitin si muž schoval pod spodní prádlo. U Jihlavy drogu vysypal na zem Dívka má navíc jizvy v obličeji a zřejmě bude muset podstoupit plastické operace. Když si Jurka uvědomil, co udělal, požádal zraněnou ženu, aby řekla, že si to způsobila sama. Nijak ale na ni v tomto nenaléhal, ani ji nijak nevydíral. Soud v Jihlavě nakonec Jurku potrestal třemi lety s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let. Tedy maximální možný výchovný trest. Kromě toho musí zaplatit asi dvacet tisíc zdravotní pojišťovně. Poškozená u soudu po obžalovaném zatím žádné odškodné například za nemajetkovou újmu či bolestné nežádala. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce si nechali lhůtu na rozmyšlenou. Pokud se někdo z nich odvolá, kauzou se ještě bude muset zabývat Krajský soud v Brně.

