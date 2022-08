Narkoman z Vysočiny vybílil kabiny fotbalistů FC Vysočina

Krádež defibrilátoru, klíčů od auta, sportovního oblečení, a dalších věcí za více než třicet tisíc korun museli minulý měsíc řešit fotbalisté z FC Vysočina. Nezvaný host jejich zázemí v Jihlavě navštívil 8. července. Podle předsedy klubu Lukáše Vaculíka si zloděj počínal, jako by se v areálu vyznal. Aniž by to předseda tušil, nebyl daleko od pravdy.

Policie. Ilustrační foto | Foto: Deník

„Bral, co mu přišlo pod ruku. Největší problém byl ukradený defibrilátor. Museli jsme ihned koupit nový. Stál kolem patnácti tisíc korun,“ reagoval Vaculík. Podle něj se něco podobného v takovém rozsahu stalo poprvé. „Za tři roky mého působení ve funkci něco takového nepamatuji,“ uvedl předseda Vaculík s tím, že po nájezdu zloděje museli zavést nová bezpečností opatření. Zloděj si kromě důležitého zdravotnického přístroje odnesl ještě například sportovní oblečení. V jednom z bytů pak sebral klíčky od auta, které prohledal a odnesl si z něj další cenné věci. Sportovci pak přišli ještě o mobilní telefony a tablet. „Odcizené věci se muž snažil po krádeži prodat. Peníze používal pro svoji potřebu,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová. Řidič v Jihlavě byl tak opilý, že nemohl ani vystoupit z auta. Měl 2,55 promile Kriminalistům se totiž podařilo zloděje dopadnout. Bylo to i díky tomu, že dál řádil na jiných místech v Jihlavě a na Třebíčsku. „Dopadnout hledaného muže se podařilo moravskobudějovickým policistům, kteří si všimli v obci Meziříčko podezřelého muže. S pouty na rukou putoval rovnou do policejní cely v Jihlavě,“ konstatovala Kroutilová. Podle informací Deníku jde o dvaatřicetiletého mnohokrát trestaného recidivistu Daniela Forsta. V rejstříku trestů má už jedenáct záznamů převážně za majetkovou trestnou činnost. Ve vězení už byl třikrát. V roce 2020 byl například odsouzen za vloupání do prodejny se suvenýry a vstupenkami, také v FC Vysočina. Tehdy za sebou nechal škodu osmnáct tisíc korun. Z posledního výkonu trestu byl Forst propuštěn letos 14. dubna. Od té doby zase kradl. Podle informací Deníku to bylo hlavně kvůli tomu, aby si mohl koupit drogy. Poprvé byl ještě po obvinění propuštěn, ale protože v krádežích pokračoval, museli si pro něj kriminalisté tento týden přijít znovu. Na svědomí má mít mimo jiné krádeže několika jízdních kol. „Obviněný se přiznal a s policií spolupracuje. V případě odsouzení mu hrozí až pět let vězení,“ podotkl jihlavský státní zástupce Ivo Novák. Kradl ve firmách i v bytech na Jihlavsku a Třebíčsku, policisté ho dopadli Druhé zadržení už ale Forstovi jen tak neprošlo. V pátek 5. srpna Okresní soud v Jihlavě rozhodoval o jeho vzetí do vazby. „Soud návrh akceptoval. Jedním z důvodů je obava, že by obviněný v trestné činnosti pokračoval,“ dodal žalobce Novák. Forst se vzdal stížnosti a podle žalobce setrval na svém doznání. Forst se podle policie od té doby co vylezl z vězení, vloupal do různých objektů na Jihlavsku a Třebíčsku. Má za sebou sérii jedenácti krádeží, při nichž se zaměřoval především na jízdní kola, nářadí a cennosti, ale nepohrdnul ani dalšími věcmi, na které v objektech narazil. Důkazem je například již zmiňovaný defibrilátor. Pode informací Deníku se Forst musel nakonec přístroje zbavit, protože zjistil, že mu je k ničemu. Zůstala za ním škoda celkem za více než tři sta tisíc korun. Na soud si počká ve vězení.

