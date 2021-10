„Podnětu státního zástupce z Jihlavy nejvyšší státní zástupce vyhověl a na jeho základě podal dovolání v neprospěch obviněného. Podané dovolání se domáhá toho, aby obviněný byl uznán vinným přísnější právní kvalifikací. Máme za to, že obviněný útočil na poškozeného jakožto potenciálního svědka, s čímž zákon spojuje přísnější trestní sazbu,“ napsal Deníku Kryštof Zelený z Nejvyššího státního zastupitelství.

„Přestože poškozený na chvíli upadl do bezvědomí, obžalovaný ho stále napadal. Po chvíli toho nechal, a i s přítelkyní odešel do domu,“ popsal už dříve útok žalobce Novák. Ten podal proti rozhodnutí krajského soudu podnět nejvyššímu státnímu zástupci k podání dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně.

Jihlavský státní zástupce Ivo Novák totiž nesouhlasil s ročním trestem za napadení taxikáře, který mu vyměřil Krajský soud v Brně. Ten změnil verdikt jihlavského soudu, který Fučíka poslal za incident s taxikářem do vězení na tři roky. Podle mínění žalobce i soudu prvního stupně by měl být Fučík potrestán přísnějším trestem, protože na taxikáře útočil i jako na svědka.

Jihlavský soud tak musel v pondělí zasednout znovu a Fučíka poslal na tři roky do vězení.

Ladislav Fučík z Jihlavy, který nedávno dostal rok vězení za to, že surově napadl taxikáře kvůli stokoruně, dostal další tři roky.

