Mladík z Jihlavy se měl na útěku z věznice pokusit zabít dozorce

K soudu ale Čech přišel se svěšenou hlavou. „Přiznávám svou vinu. Je mi to líto a po propuštění z vězení budu vést řádný život,“ kál se u soudu Čech.

Toho již loni v dubnu soud potrestal za výtržnictví v Havlíčkově Brodě. Tehdy dostal šestnáct měsíců s podmínkou na čtyři roky. Jenže razítko na rozsudku ještě ani nevyschlo, když v květnu v Jihlavě napadl náhodné lidi na ulici. Když ho chytla policejní hlídka, vulgárně policisty urážel a dál se chtěl prát. Skončil na záchytce.

Druhý den se pustil do pacientů, kteří čekali na ošetření v havlíčkobrodské nemocnici. Ti Čecha napomenuli, protože nadával zdravotní sestře. Incident opět skončil násilným chováním Čecha.

O dva dny později Čech předjížděl v Jihlavě jiné auto na místě, kde platilo omezení rychlosti. Řidič na Čecha zatroubil, aby ho upozornil na jeho nevhodné chování. Jenže pro muže z Polné to byla výzva k tomu, aby řidiče zpomalovacími manévry zastavil, došel k jeho autu a začal do něj i do řidiče bušit pěstí. Poškozený sice ujel, ale Čech ho dál pronásledoval a znovu zastavil. Násilí se ze strany Čecha opakovalo, když poškodil řidiči zpětné zrcátko.

Mával mačetou

Na konci května pak Čech ztropil další násilnost v Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Vyšlápl si na člověka, po němž chtěl, aby mu splatil dluh. Poškodil zařízení domu a poškozenému vyhrožoval zabitím a mával výhružně mačetou. Nakonec si odnesl věci za několik tisíc korun.

V Baru v Polné napadl Čech pátého června muže, kterému způsobil ranami pěstí vážná poranění v obličeji. Poškozený má dodnes problémy s viděním a zřejmě bude muset na další operace. Když ho pak policisté odváželi na záchytku k vystřízlivění, napadal je. Vulgárně je urážel a vyhrožoval jim.

Poslední incident se stal v jihlavské restauraci devátého června. Čech si přisedl k manželskému páru. Těm se to ale nelíbilo a řekli mu, ať odejde. Čech ale místo toho srazil muže ze židle a napadl ho. Na zem srazil i manželku, která se snažila muže bránit. Po zásahu ostatních hostů Čech utekl. Nakonec byl dopaden a skončil ve vazbě.

Otrávila matku metanolem. Případ z Jihlavy připomíná scénář známého seriálu

„Nebýt změny postoje obžalovaného, který se u soudu ke všemu přiznal, projevil lítost a omluvil se všem poškozeným, požadoval bych šestiletý trest vězení,“ upozornil žalobce Ivo Novák. Čech, kterému hrozil až osmiletý trest, totiž odmítal na policii vypovídat a své činy zlehčoval. U soudu ale otočil. Řekl, že se na jeho chování ve velké míře podepsala konzumace drog, alkoholu a léků. Navíc se ambulantně léčil na psychiatrii.

Soudkyně ale upozornila na jeho prohřešky z minulosti, kdy byl několikrát stíhán a soudně trestán za násilnou trestnou činnost. Čecha nakonec soud poslal do vězení na čtyři roky. Kromě toho dostal dvouletý zákaz řízení a poškozeným musí uhradit škodu. „Doufám, že se obžalovaný nad svým životem ve vězení zamyslí,“ řekla směrem k obžalovanému soudkyně Koutníková a připomněla i závěry znalců, kteří nejsou v tomto směru příliš optimističtí. Rozsudek není pravomocný. Všechny strany si ponechaly lhůtu na případné odvolání. Čech se může vzhledem k přiznání viny odvolat už jen pouze proti uloženému trestu.