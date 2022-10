Poškozený kvůli tomu málem přišel o oko. Soud to posoudil jako zločin pokusu o těžkou újmu na zdraví a výtržnictví. Znojemský, který byl sám surově napaden, u soudu přiznal vinu. Nebýt toho, mohl podle soudce dostat až osm let v trestní sazbě od tří do deseti let. „Pětiletý trest je ten nejnižší, jaký by senát za těchto okolností ještě akceptoval jako spravedlivý a odpovídající tomu, co se stalo. Obžalovaný si totiž musí uvědomit, že se také mohlo jednat o pokus o vraždu,“ apeloval na Znojemského zkušený jihlavský soudce Vladimír Sova.

Bitka v Jihlavě: dostal pěstí a přišel o zrak. Podívejte se na brutální video

Poškozený totiž utrpěl hluboké řezné rány těsně nad okem a dalších místech hlavy. Na lavici obžalovaných skončili také Michal Drevňák a Michal Škrváň.

Prvně jmenovaný se do Znojemského pustil hned poté, co si všiml incidentu s půllitrem vůči jinému poškozenému v Komenského ulici. Znojemský na Drevňáka útočil střepem z rozbité sklenice a způsobil mu řeznou ránu. „Vzájemné napadání skončilo, když obviněný Znojemský spadl na zem a Drevňák ho při tom kopl do hlavy. I jeho čin byl posouzen jako zločin pokusu o těžkou újmu na zdraví,“ upozornil žalobce Novák. Do incidentu se zapojil ještě Škrváň. I on do ležícího Znojemského několikrát kopl. Škrváň sám pak ještě v květnu na Náměstí Svobody v Jihlavě napadl jiného muže, kterému po ranách pěstí zlomil nos.

Byl v podmínce

Znojemský vinu přiznal. „Lituji toho,“ dodal dále muž, který má v rejstříku trestů osmnáct záznamů. Z posledních sedmnácti let strávil deset ve vězení. Naposledy dostal patnáct měsíců, což pro něj znamená zatím šest let a tři měsíce ve vězení. To ale není vše. V době, kdy se stal čin s půllitrem, byl v podmínce.

Michal Drevňák dostal tři roky s podmínkou na čtyři roky plus dohled probačních úředníků. Škrváň vyfasoval deset měsíců s podmínkou na dva roky. Oba také přiznali vinu. Soudce je upozornil, že stačí jen drobné porušení zákona během zkušební doby, a půjdou sedět.

Rvačku v Komenského ulici zachytily městské kamery. Ze záběrů je patrná míra násilí i brutality. Podobných případů stále přibývá, a to i přes opakovaná varování policistů, žalobců i soudců. „V minulosti jsem soudil případ, kdy po jednom kopanci do brady oddělil útočník poškozenému hlavu od páteře. Taková míra neúcty k člověku a lidskému zdraví, jakou často během nejrůznějších pouličních bitek vidíme, mne nepřestává udivovat,“ poznamenal na závěr Sova.

Rozsudek nad trojicí rváčů z Jihlavy je pravomocný u Drevňáka a Škrváně. Znojemský si ponechal lhůtu na odvolání. Pětiletý trest se mu i přes vysvětlení soudce zdá přísný. Případem by se tak ještě mohl zabývat Krajský soud v Brně. Pokud by se Znojemský nakonec odvolal, pravděpodobně totéž udělá i státní zástupce Novák. V takovém případě by mohl odvolací soud Znojemskému trest i zvýšit.