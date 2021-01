Rváče a násilníka Romana Stojku, který loni dostal podmínku za pobodání jiného člověka, poslal v pondělí Okresní soud v Jihlavě do vězení na deset měsíců. Rozsudek je pravomocný.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Devětadvacetiletý Slovák se loni v říjnu na chodníku před barem Sklípek v Jihlavě dostal do potyčky se svým bratrem Josefem, kterého nejprve udeřil čelem do obličeje. Slovák byl agresivní a pod vlivem alkoholu. Při incidentu s bratrem napadl dvěma pěstí do obličeje a kopancem do hýždí ještě dalšího člověka, který šel kolem. Poté se na jihlavském náměstí znovu pustil do svého bratra. Oba se drželi za oděv a cloumali sebou. Přitom několikrát spadli na zem. Když se je snažil jeden z kolemjdoucích roztrhnout, udeřil ho Roman Stojka rukou do hlavy. Nikomu za aktérů bitky se naštěstí nic nestalo. Incident zachytily městské kamery.