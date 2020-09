Nelegální herna v centru Jihlavy vydělávala jejím provozovatelům statisíce, možná i miliony korun. O její chod se staral Vietnamec Thanh Tan Nguyen, který skončil v rukou celníků a nakonec i před soudem.

To, že podobný případ doputuje až před trestní soud s obviněním pro zločin provozování hazardní hry, není příliš obvyklé. Na Jihlavsku jde o ojedinělý případ. Většinou to úřady řeší ve správním řízení. Jihlavský případ je jiný v tom, že cizinec v provozování herny pokračoval i poté, co mu celníci už jednou herní automaty zabavili, proto jim došla trpělivost a cizince obvinili ze zločinu.

„Když mu jich poprvé asi deset odvezli, za nějakou dobu tam měl automaty nové a hrálo se dál,“ upozornil na chování cizince jihlavský státní zástupce Jan Kadlec.

Cizinec na provozování hazardu neměl povolení, navíc na území krajského města je podobná aktivita zakázaná. Nyní mu před soudem hrozí trest od jednoho roku do šesti let, protože pro sebe či jiného měl nelegálním provozem výherních automatů získat značný prospěch. Policie u něj našla zhruba 1,2 milionu korun v různých měnách.

„Šlo o peníze zajištěné v automatech a při domovní prohlídce,“ uvedl žalobce Jan Kadlec.

Nelegální herna se nacházela v Komenského ulici a měla název Seven. V provozu byla nejméně od října 2018 do července 2019. Šestačtyřicetiletý Vietnamec odmítl policistům po odhalení herny cokoli vysvětlovat. Promluvit se rozhodl až tento týden ve středu 23. září před Okresním soudem v Jihlavě. Uvedl, že spoléhal na lidi, kteří mu automaty dodávali, že je vše legální. Cizinec v herně prakticky bydlel, a staral se o celý provoz. Jednou za čas si někdo přijel pro peníze.

Společnost, které automaty patří, tvrdí, že nejde o hazard, ale o takzvané kvízové automaty, které zaručují všem hráčům návratnost jejich vkladu. Jenže podle svědků (hráčů) především z řad jihlavské galérky, šlo jednoznačně o klasické výherní automaty. To tvrdí i posudek obžaloby. Rozhodnutí je nyní na soudu. Rozsudek by měl padnout na začátku října.

V letošním roce se celníkům podařilo na Vysočině odhalit zatím pouze dvě nelegální herny ve Velkém Meziříčí a Náměšti nad Oslavou.

„Většinu nelegálních heren jsme pochytali v letech 2018 až 2019,“ konstatoval mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina Richard Zeman. Do těchto let spadá i odhalení herny v Jihlavě.

V roce 2019 to bylo celkem šestnáct kontrol nelegálních heren, v nichž celníci zabavili celkem osmačtyřicet hracích přístrojů. Největší byly v Novém Městě na Moravě, Bystřici nad Perštejnem a Ždírci nad Doubravou.

V roce 2018 šlo o čtyřiatřicet nelegálních heren, v nichž zajistili 134 automatů. Největší v Jihlavě, Žďáře nad Sázavou a Pelhřimově. Na hernu ve Žďáru nad Sázavou se přišlo poté, co byla v podniku nalezena zavražděná obsluha. Bývalou taxikářku měl na svědomí pravidelný zákazník herny Martin Vosyka. Krajský soud v Brně ho za brutální loupežnou vraždu poslal do vezení na sedmnáct let. Trest potvrdil i Vrchní soud v Olomuci.