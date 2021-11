Nenapravitelná dealerka: Prodávala pervitin, platila jím i nájemné. Je ve vězení

Přibližně třemi sty gramy pervitinu obšťastnila svoje odběratele drogy distributorka z Jihlavska. Ale dlouho se z obchodu netěšila. Kriminalisté ji zadrželi. Hrozí jí trest od dvou do deseti let. V současné době je ve vazbě. Nepolepšitelná recidivistka byla v minulosti soudně trestána za majetkovou a opakovaně také za drogovou trestnou činnost. Trest si odpykávala i ve věznici a až do jara příštího roku je ve zkušební době podmíněného propuštění.

Pervitin. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock