Za pokus o vraždu policisty dostal desetiletý trest už v roce 2009. Osmatřicetiletý Langer tehdy málem srazil muže v uniformě na silnici ve chvíli, kdy se snažil Langera zastavit. Ke střetu nedošlo, protože policista stačil včas před autem uskočit.

Loni v září si Langer něco podobného zopakoval. Nebezpečně rychle řídil auto po silnici a cyklostezce ve směru od Jihlavy na Pístov. I tentokrát se snažil ujet policistům, kteří ho pronásledovali. Langer nakonec za jízdy vyskočil z auta a utekl do zahrádkářské kolonie. Nechtěl se nechat chytit, protože věděl, že po něm kriminalisté jdou kvůli prodeji drog. „Od loňského srpna do listopadu prodal různé množství pervitinu několika osobám. Jeho chování za volantem bylo neomluvitelné, zvlášť když měl soudní zákaz řízení,“ konstatoval jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda. Ten pro Langera navrhoval čtyřletý trest a další mnohaletý zákaz řízení.

Soud v případu Langera zasedl v pondělí 11. října. Obžalovaný k soudu nedorazil. V současné době je znovu ve výkonu trestu a soudu vzkázal, že může jednat v jeho nepřítomnosti. Langer se k prodeji drog přiznal. Zpochybňoval pouze malé množství drogy. Podle pondělního verdiktu by měl pobýt ve vězení dalších tři a půl roku. Kromě toho dostal zákaz řízení na dalších osm let. Rozsudek není pravomocný.

Pervitin z Rohlenky

Jihlavský soud v pondělí 11. října poslal do vězení i pětadvacetiletou Kristýnu Mezerovou z Jihlavy za prodej pervitinu v různém množství nejméně osmi lidem od ledna do března letošního roku. Drogu podle obžaloby nakupovala na čerpací stanici Na Rohlence na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu. Bylo to asi v šesti případech a vždy nakoupila zhruba třicet gramů.

Drogu pak prodávala dalším osobám a zčásti ji sama spotřebovala. Celkem na Jihlavsko dovezla asi 180 gramů pervitinu. Dopadena byla na konci března poblíž dálničního oddělení policie ve Velkém Beranově při posledním dovozu drogy. Mezerová tehdy měla u sebe skoro třiatřicet gramů čerstvého pervitinu. Soud ji nakonec poslal do vězení na dva a půl roku. Na místě se odvolala. Případem se tak ještě bude zabývat Krajský soud v Brně.