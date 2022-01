Trest dostala za prodej pervitinu. Podle obžaloby nešlo o zanedbatelné množství. Od ledna 2020 do listopadu 2021 nakoupila dohromady nejméně 300 gramů tvrdé drogy, kterou zčásti užila sama a část prodala nejméně devíti lidem. „Je mi to líto. Spadla jsem do toho poté, co jsem jako pěstounka přišla o děti, o které jsem se starala,“ řekla Novotná, kterou k soudu předvedla eskorta z vazební věznice v Brně. Zároveň hned na začátku uznala svou vinu.

Do vězení ji soud poslal i kvůli tomu, že v době, kdy drogy prodávala, byla na svobodě jen díky podmínečnému propuštění. I tehdy byla odsouzena za obchodování s drogami. Sekat dobrotu měla až do března příštího roku. Podle státního zástupce Kamila Špeldy jde o nenapravitelnou speciální recidivistku. V rejstříku trestů má šest záznamů za majetkovou i drogovou trestnou činnost.

Soud prohlášení viny Novotné akceptoval. Díky spolupráci s policisty i tomu, že nijak nemařila či neprotahovala trestní řízení, včetně toho soudního, si vysloužila o rok mírnější trest, než který původně v obžalobě navrhoval státní zástupce.

V otázce viny je rozsudek jihlavského soudu pravomocný. Novotná ještě zváží, zda se odvolá proti uloženému trestu. Státní zástupce se odvolání vzdal, čímž Novotná u odvolacího soudu nemůže dostat vyšší trest než pět let. Za zločin neoprávněného nakládání s omamnými a psychotropními látkami jí hrozil trest od dvou do deseti let.

„Pravidelně jako soudci chodíme do psychiatrických léčeben rozhodovat o léčbách a tam vidíme, co drogy s člověkem dělají. Jak nechutný obchod s lidským utrpením to je,“ apeloval na Novotnou soudce Vladimír Sova.

U soudu zaznělo, že se Novotná živila jako pěstounka. Od května 2019 do listopadu 2020 se starala o tři děti manželů Barákových z Jihlavy. Barák i jeho manželka byli v minulosti odsouzeni za distribuci a přechovávání drog. Novotná se podle informací úřadů starala o děti příkladně a jako pěstounka neměla žádný problém. Když ale o děti přišla, protože matka zažádala o vrácení do své péče, Novotná znovu sklouzla na šikmou plochu.

Pervitin nakoupila od neznámých překupníků z Třebíče a Havlíčkova Brodu nejméně ve sto případech. Zadržena byla loni 9. listopadu v Seifertově ulici v Jihlavě, údajně ve chvíli, kdy chtěla z Jihlavy definitivně odejít. U sebe měla dvanáct a půl gramu pervitinu a osmatřicet gramů marihuany ve třinácti plastových sáčcích. Následně ji soud poslal do vazby, kde je dodnes. K pětiletému trestu si bude muset ještě odpykat jednadvacet měsíců z předchozího trestu.