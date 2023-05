Jeho stránky obecně prospěšné společnosti Organizace nevidomých www.organizacenevidomych.cz jsou stále plně aktivní, přestože je společnost v konkursu. Informace o této skutečnosti na stránkách chybí. Dál jsou aktivní odkazy také na příspěvková konta, kam lidé mohou zasílat svou finanční pomoc. „Když se člověk dostane do problémů, tak podle vás nemůže nic dělat?“ reagoval Pavel Hegner na dotaz Deníku, zda bude stránky vzhledem k okolnostem nějak upravovat.

Hegnera policie před pár dny obvinila z dotačních podvodů za asi pět milionů korun. Podle vyjádření policejní mluvčí Dany Čírtkové jde o zneužití dotačních příspěvků určených ze strany úřadu práce na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Hegnerovi za to hrozí trest od dvou do osmi let.

Nevidomý důchodce z Jihlavska měl podvádět nevidomé i úřad. Hrozí mu vězení

Hegner Deníku mimo jiné řekl, že stránky dál fungují, protože si potřebuje vydělat nějaké peníze. Podrobněji se ale o svých aktivitách pro zdravotně postižené nechtěl vyjadřovat, přestože mu Deník tuto možnost opakovaně nabízel. „Zatím k tomu nebudu nic říkat, uvidíme,“ vyjádřil se opakovaně Hegner.

Ten od města i kraje v minulých letech pravidelně čerpal štědré dotace. Od roku 2019 o ně ale přišel. Podle mluvčího jihlavského magistrátu Radovana Daňka to bylo kvůli odebrání registrace krajským úřadem. „Důvodem byla změna přístupu k financování podpory. Služba byla zajišťována prostřednictvím jednoho centrálního partnera,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Spolupracovali. Nespolupracovali

Už v letech 2012 až 2014 začal kraj služby pro konkrétní skupiny handicapovaných podporovat formou jednoho centrálního partnera, který si podle potřeby smluvně ošetřoval několik spolupracujících organizací. „Tímto naším partnerem bylo Centrum pro zdravotně postižené. Podle našich informací nějakou dobu do konce roku 2013 s organizací pana Hegnera spolupracovalo. Pokud jde o současnou praxi, je služba pro tuto skupinu handicapovaných zajištěná jinými organizacemi v dostatečném rozsahu a další rozšiřování o nové organizace se prozatím neplánuje,“ dodala Svatošová.

Jenže ředitel centra Miroslav Němec Deníku řekl, že s Hegnerem nikdy nespolupracovali. „Je to nesmysl. My neposkytujeme služby nevidomým, proto jsme s panem Hegnerem nikdy nespolupracovali. Vím, že mu byl před lety odebrán registrační list, který je potřeba k žádostem o dotace. Z doslechu vím, že mu byl odebrán kvůli nespokojenosti klientů, kterým neplatil za jejich práci,“ podotkl Němec.

Lichvář Zdeněk Macek z Třeště souzený pro milionové podvody je po smrti

Deník například mluvil s bývalým masérem, kterému Hegner dluží asi padesát tisíc korun. Masérské služby navíc Hegner na svých stránkách Organizace nevidomých nabízí i nadále. Když reportér Deníku na jednu ze dvou masérských telefonních linek zavolal jako klient, jedno z čísel nikdo nezvedal a druhé zvedl sám Hegner. „Nyní nabízíme masáže pouze v Jihlavě, ale momentálně nemáme maséra,“ reagoval Hegner.

Přehled dotací společnostem Pavla Hegnera od Magistrátu města Jihlavy: