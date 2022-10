Srážka motorky s autem v Jihlavě: motorkář skončil v nemocnici

Obžaloba Pavla Davida vinila z toho, že nedal motorkáři přednost, když 26. června 2019 vyjížděl z vedlejší silnice na hlavní Brtnickou ulici. David se odvolával na nepřehlednost křižovatky, omezenou viditelnost i přesvědčení, že motorkář musel jet vysokou rychlostí. „Najel jsem si do křižovatky tak, abych dobře viděl. Musel jsem si popojet do silnice. Motorkáře jsem zaregistroval až na poslední chvíli. Snažil jsem se mu vyhnout, ale on se mne rozhodl nečekaně předjet,“ tvrdil David.

Mladý motorkář najel na obrubník a havaroval. Náraz ho vymrštil do sloupu a na místě zemřel.

Chybné posudky

Soudkyně Koutníková se nad celou situací pozastavila. „Je alarmující, že revizní znalci předloží diametrálně odlišný posudek a oba předchozí označí za chybné. To se mi v praxi ještě nestalo,“ poukázala. Té nakonec nezbylo než Pavla Davida zprostit obžaloby. „Podle našeho názoru obviněnému řidiči dodávky nelze nic vytknout,“ uvedla soudkyně. Revizní znalci totiž podle ní předložili naprosto přesvědčivý posudek podepřený detailními výpočty. „K dispozici jsme měli i kamerové záznamy,“ podotkl znalec Frydrýn. Jak je možné, že znalec pro policii dospěl k úplně jiným rychlostem?

„Zřejmě vycházel z kamerových záznamů, které nemohly být pro výpočet rychlosti dostatečné. V případě druhého znalce jsme se divili, že podle něj nejde rychlost motorky vůbec spočítat. Šlo to a udělali jsme to,“ řekl u soudu Frydrýn.

Aktuální zprošťující rozsudek není pravomocný. Na místě se proti němu odvolal zmocněnec poškozených. „Znalci řekli, že obviněný mohl poškozeného vidět zhruba čtyři vteřiny před kolizí. Pokud šlo navíc o nepřehlednou situaci, měl zcela zastavit a dát poškozenému přednost. Nepřehlednost situace mu pak není možné přičítat k dobru,“ míní zmocněnec Milan Zápotočný.

Poškozený motorkář jel ten den do práce. Havaroval zhruba sto metrů před odbočkou do dopravního podniku, kde pracoval jako řidič trolejbusu.