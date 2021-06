V úterý 15. června pětatřicetiletou podvodnici poslal Okresní soud v Pelhřimově na pět let za mříže. Rozsudek je pravomocný. Hemalová se k činu přiznala a podle soudu musí vrátit peníze 184 poškozeným.

„Šlo o velmi rozsáhlou trestnou činnost. Kromě podvodů s mobilními telefony má žena na svědomí i úvěrové podvody za více než tři sta tisíc korun,“ konstatoval pelhřimovský soudce Jiří Zach.

Barbora Hemalová nabízela telefony přes různé emailové adresy od prosince 2019 do června 2020. Vždy požadovala zálohu zhruba od dvou set do deseti tisíc korun. Jakmile zálohu dostala, odmlčela se. Nikdo nikdy žádný telefon od ní neviděl ani nedostal. Podařilo se ji okrást celkem 189 lidí o necelých 780 tisíc korun.

K soudu Hemalová nepřišla. Hlavní líčení se konalo prostřednictvím videokonference z věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Už loni v listopadu ji totiž soud poslal do vězení na čtyřiapadesát měsíců za distribuci drog. Aktuální pravomocný pětiletý trest je tak souhrnný i za předchozí trestnou činnost.

Podvodů se Hemalová dopouštěla už v minulosti. Trest dostala i za trestný čin poškozování cizí věci, když k podvodům používala identitu jiných lidí. Neváhala ani použít cizí emailové adresy z cizího počítače. Zkreslené či nepravdivé informace pak uváděla při uzavírání úvěrových smluv u různých společností.

Hemalová byla původně obžalována ze zločinu podvodu, protože se toho dopouštěla v době nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru. Za to ji hrozil i přísnější trest. Soud to ale nakonec nebral v potaz s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který konstatoval, že přísnější tresty za činy spáchané v době nouzového stavu by měly soudy ukládat pouze v případě, že to přímo nějak souvisí s pandemickou situací či pachatelé zneužili mimořádné okolnosti. Nejvyšší soud ta reagoval na námitky právníků, kteří kritizovali některé rozsudky, kdy za banální krádeže soudy ukládaly exemplární tresty se sazbou až na osm let za krádež.