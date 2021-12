Za úvěrové podvody ho totiž soudce František Frula odsoudil ke třem letům s podmínkou na čtyři roky. Kromě toho musí být pod dohledem úřadů, má povinnost podrobit se psychologickému programu a musí se zdržet provozování hazardních her a sázek.

„Soud nemá pochybnosti o tom, že obžalovaný nebyl schopen splácet své závazky. Navíc jde o policistu, který si měl uvědomit, že by sám měl dodržovat zákony a pravidla,“ konstatoval soudce Frula.

Richard Müller nebo filharmonici? Budějovická Beseda už plánuje letní akce

Většinu peněz, které si Pečiva během posledních několika let od různých bank napůjčoval, vrazil do sázek.

„Věřil jsem, že se mi podaří sázením většinu dluhů splatit. Všechno mne to mrzí, hlavně kvůli rodině. Plánovali jsme společné bydlení, ale kvůli mně to nevyšlo,“ řekl u soud čtyřiatřicetiletý Pečiva.

Ten přiznal, že si půjčoval peníze, aby zaplatil předchozí dluhy. Do žádostí o úvěry pak uváděl nepravdivé údaje o svých dluzích. V několika případech úvěr nedostal. Aby vše umořil, chtěl si půjčit jeden milion korun. Banka mu ale úvěr neschválila.

Věřil, že bude úspěšný

„Kdybych ty peníze získal, všechny dluhy bych tím zaplatil,“ namítal Pečiva.

Podle státního zástupce Jiřího Moravy to ale není tak jisté.

„Bylo to klasické vytloukání klínu klínem. Půjčoval si stále víc, aby mohl splácet předchozí dluhy, jenže velkou část ze získaných úvěrů zase prosázel,“ konstatoval Morava. Pečiva to přiznal: „Věřil jsem, že budu v sázení úspěšný.“

Měsíční splátky z mnoha úvěrů nakonec dělaly mnohem víc, než byl schopný ze svého policejního platu splatit. Podle obžaloby způsobil reálnou škodu necelých 270 tisíc korun. Dalších 1,6 milionu korun se pokusil získat. Jedna z bank po něm v trestním řízení chce zaplatit necelých 569 tisíc korun. K soudu byla předvolána i družka obžalovaného, ta ale odmítla vypovídat.

Zboží ze zrušených trhů v Třebíči můžete koupit ve výstavních síních

Pečiva byl obžalován ze zločinu pokusu úvěrového podvodu a přečinu úvěrového podvodu se sazbou dva až osm let. Obhájce obžalovaného apeloval na soud, že by bylo vhodné, vzhledem k tíživé finanční situaci jeho klienta, uznat ho vinným pouze z přečinu a upustit od jeho potrestání, protože to je jediná možnost, jak by mohl u police zůstat. Podle mínění žalobce, ale není vhodné, aby v takovéto situaci obžalovaný u policie zůstával. Soud svým rozhodnutím uznat jej dle obžaloby, naznačil totéž. Navíc poznamenal, že ani finanční gramotnost obžalovaného není na nějak vysoké úrovni, protože si půjčoval peníze na téměř devadesátiprocentní úrok. I s tím by měl podle soudu do budoucna něco dělat.

Rozhodnutí třebíčského soudu není pravomocné. Státní zástupce i obžalovaný ještě případné odvolání zváží. Pokud se někdo z nich odvolá, o dalším osudu obžalovaného policisty rozhodne Krajský soud v Brně.