Krajský soud v Brně významně zmírnil trest Ivanu Brykovi z Kyjeva na Ukrajině, který loni v srpnu přepadl se zbraní v ruce čerpací stanici v Polné na Jihlavsku.

Krajský soud v Brně. | Foto: Deník/Barbora Peštálová

Jihlavský soud ho letos v září poslal do vězení na pět let a na dobu neurčitou ho vyhostil ze země. Odvolací soud nakonec celou kauzu na popud obžalovaného přehodnotil a místo pěti let, si Bryk odpyká o dva roky méně.