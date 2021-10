Policisté na místě zjistili, že v bytě napadl čtyřiatřicetiletý opilý muž svoji partnerku. Žena neměla zranění, které by si vyžádalo lékařské ošetření. Opilého muže policisté zajistili, při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 1,93 promile alkoholu. Muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. "Případ policisté šetří pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Dále na základě šetření rozhodli o vykázání agresivního muže z bytu," upřesnila Kroutilová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.