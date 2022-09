Jan Herout měl ale diametrálně odlišný názor: „Nemyslím si, že by bylo vhodné takovéto lidi v zemi dál držet. Vhodnější by bylo jejich potrestání podmínkou a okamžitým vyhoštěním ze země. Podle mého názoru je to lepší způsob, než je tady dál živit a odnaučovat je jejich neduhy, to je blbost,“ zmínil Herout.