„Mohu potvrdit, že došlo ke změně právní kvalifikace. Za pokus o vraždu nyní obviněnému hrozí trest od deseti do osmnácti let,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Mladík čeká na soud ve vazbě.

Událost se stala v pátek 23. dubna večer. Podle policie to bylo po vzájemné hádce, oba mladí lidé byli pod vlivem návykových látek. Mladík byl dokonce tentýž den dopoledne u výslechu kvůli jiné trestné činnosti. Útok ze strany mladíka vůči dívce měl být navíc poměrně surový.

Nůž měl dvacet centimetrů dlouhou čepel, která měla celá skončit v dívčině břiše. Násilník měl navíc nožem v těle pootočit. Dívka ztratila hodně krve a hrozilo, že vykrvácí. Záchranku měl zavolat sám útočník poté, co si uvědomil, co udělal. To s největší pravděpodobností zachránilo dívce život.

Chtěl najet pod kamion

Na Vysočině je to od začátku letošního roku už pátý případ vraždy, či pokus o ni. V lednu se řidič osobního auta snažil u Želetavy na Třebíčsku ve vysoké rychlosti úmyslně najet pod kamion.

K fatálnímu střetu nedošlo jen díky patnáctiletému spolujezdci, kterému se na poslední chvíli podařilo volant strhnout a nehodě zabránit. Během další jízdy nezvládl řidič řízení a skončil v příkopu.

Třiadvacetiletého muže, jenž chtěl podle police najetím pod kamion spáchat sebevraždu, byl obviněn z pokusu o vraždu mladistvého spolujezdce.

Na začátku února se odehrála rodinná tragédie s Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku, kde měl muž nejprve zavraždit svou manželku a poté spáchal sebevraždu skokem do Orlické přehrady na jihu Čech. Motivem činu byla zřejmě žárlivost. Muž byl před činem vykázán ze společného obydlí.

V březnu skončil ve vazbě šestatřicetiletý muž kvůli útoku na spolubydlícího na ubytovně v Jihlavě. Za to mu hrozí až osmnáct let vězení.

Na konci března pak byl z pokusu o vraždu obviněn dvaatřicetiletý bezdomovec ve Velkém Meziříčí, který se pokusil nožem zabít svého třiašedesátiletého známého, který s ním obýval zahradní chatku v lokalitě zvané Zelený kout. Obviněnému hrozí až dvacet let vězení.